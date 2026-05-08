Colombia mantiene requisitos claros para quienes desean viajar al exterior, y uno de los más importantes tiene que ver con la vigencia del pasaporte. Aunque no se trata de una norma nueva, en los últimos meses volvió a generar dudas entre los ciudadanos por restricciones que pueden impedir salir del país si la documentación no está en regla. En ese contexto, autoridades migratorias recuerdan que el pasaporte es el documento esencial para cualquier viaje internacional y que su estado puede determinar si una persona logra abordar o no un vuelo. Incluso cuando el documento no está vencido, existen condiciones adicionales que deben cumplirse. Por eso, conocer las exigencias actuales resulta clave para evitar contratiempos en aeropuertos y pasos fronterizos. Tener el pasaporte al día no solo es un requisito formal, sino una condición indispensable para garantizar la movilidad internacional sin inconvenientes. En Colombia, toda persona que desee viajar al exterior debe contar con un pasaporte vigente. Esto significa que el documento no puede estar vencido al momento de presentarse ante las autoridades migratorias, ya que en ese caso se le impedirá salir del país o abordar un vuelo internacional. Este requisito no responde a una medida reciente, sino que forma parte de las normas básicas de control migratorio. Las autoridades verifican la validez del documento antes de autorizar la salida, por lo que no cumplir con esta condición implica la cancelación inmediata del viaje. Además de estar vigente, muchos destinos internacionales exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses al momento de ingresar. Esto significa que, aunque el documento no esté vencido, podría no ser aceptado si está próximo a caducar. Esta condición depende del país de destino y de las aerolíneas, que suelen aplicar controles adicionales antes del embarque. Por eso, se recomienda revisar con anticipación los requisitos específicos del lugar al que se viajará para evitar inconvenientes. Si el pasaporte está vencido, el ciudadano no podrá salir de Colombia bajo ninguna circunstancia, ya que no cumple con los requisitos mínimos exigidos por las autoridades migratorias. En estos casos, la única solución es realizar el trámite de renovación antes del viaje. En situaciones donde el documento está próximo a vencer, también pueden surgir problemas, especialmente si no cumple con el margen de seis meses exigido por algunos países. Por ello, mantener el pasaporte actualizado y en buen estado es fundamental para evitar rechazos, demoras o la pérdida de vuelos internacionales.