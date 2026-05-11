Este lunes, 11 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3750.0 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,46%. En la última semana el Dólar avanzó 1.00%, pero en el último año retrocedió 6.43%, reflejando una tendencia anual a la baja pese al leve repunte reciente. En los últimos 10 días, el dólar fue volátil: cinco avances, cuatro retrocesos y un día estable, con leve sesgo alcista y cierre en alza. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.85%, lo que indica un comportamiento mucho más estable comparado con la volatilidad anual del 12.89%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 375000.0 pesos colombianos, mientras que 200 dólares cuestan 750000.0 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1875000.0 pesos colombianos.