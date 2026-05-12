La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 11 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y conexión con la naturaleza; indica que algo en tu vida necesita cuidado y tiempo para florecer. Si las ves sanas, apunta a bienestar y prosperidad; si están marchitas, advierte de estancamiento o desgaste y te invita a recuperar energía y hábitos nutritivos. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.