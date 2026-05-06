La forma de cruzar migración en México está cambiando de manera significativa, asío lo dio a conoer el Gobierno de México por medio de un comunicado de Instituto Nacional de Migración y la Unión Europea en México. Se trata de una nueva modalidad tecnológica de pase migratorio, según el organismo, se trata de la implementación de los Filtros Migratorios Autónomos, FMA, desde ahora, losasajeros pueden realizar su ingreso al país de forma automatizada, sin necesidad de interactuar directamente con un agente migratorio. Este sistema ya opera en varios aeropuertos internacionales y promete agilizar los tiempos de espera. La medida cobra especial relevancia de cara a eventos internacionales como el Mundial 2026, donde se espera una alta afluencia de visitantes. La tecnología apunta a ofrecer un proceso más ágil, ordenado y seguro, reduciendo filas y optimizando la experiencia del viajero desde su llegada. Los FMA son módulos de autoservicio que permiten a los pasajeros, tanto nacionales como interncioanles, realizar su control migratorio mediante el escaneo de su pasaporte electrónico. El sistema valida la información y autoriza el ingreso sin intervención humana directa. Esta modalidad busca no solo reducir tiempos, sino también modernizar los procesos migratorios, alineándolos con estándares internacionales y nuevas demandas del turismo global. El acceso a los Filtros Migratorios Autónomos está limitado a ciertos perfiles de viajeros que cumplen requisitos específicos. Principalmente, está orientado a turistas mayores de edad con documentación válida. Con esta implementación, México da un paso firme hacia la digitalización migratoria. Si el sistema se expande, podría transformar de forma definitiva la experiencia de entrada y salida del país para millones de viajeros.