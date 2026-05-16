Durante mayo, miles de estudiantes en Colombia tendrán una pausa de tres días consecutivos gracias a un festivo nacional que se une al fin de semana. El descanso se produce por la conmemoración religiosa del Día de la Ascensión, una fecha incluida dentro del calendario oficial de festivos del país. En Colombia, el Día de la Ascensión se traslada al lunes más cercano para conformar fines de semana largos, según la Ley Emiliani. Por ese motivo, el festivo se celebra el lunes 18 de mayo, lo que genera un descanso que incluye sábado, domingo y lunes para buena parte de estudiantes de primaria y secundaria. Esto significa que muchas instituciones educativas no tendrán actividades académicas presenciales durante esos tres días. Aunque la celebración religiosa original ocurre 40 días después del Domingo de Resurrección, en Colombia varios festivos religiosos se trasladan al lunes siguiente. La medida busca incentivar el turismo interno y organizar mejor los calendarios laborales y escolares. Entre las fechas religiosas que suelen trasladarse también figuran Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús. El calendario puede variar según cada institución, especialmente en colegios privados o entidades con cronogramas propios. Por eso, se recomienda revisar las comunicaciones oficiales de cada colegio para confirmar actividades, tareas pendientes o eventuales jornadas especiales antes del puente festivo. En el caso de colegios públicos, el descanso suele alinearse con el calendario nacional establecido para el sector educativo. Los habitantes podrán disfrutar de los restantes días de descanso: