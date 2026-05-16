Miles de familias en Cataluña se beneficiarán de un fin de semana extendido este lunes 18 de mayo de 2026. Debido a la huelga de profesores convocada en diversas zonas, las clases quedarán suspendidas en numerosos centros educativos, lo que representa un día extra de descanso para los alumnos afectados. Esta medida forma parte de un amplio ciclo de protestas docentes que está impactando el calendario escolar en toda la región. Los sindicatos mayoritarios Ustec y Professors de Secundària (Aspepc), junto a CGT e Intersindical, mantienen las movilizaciones al considerar insuficiente el acuerdo firmado por CCOO y UGT con el Govern, que incluía un incremento salarial de 3000 euros anuales. Según el calendario de huelgas difundido por los sindicatos en Cataluña, este lunes 18 de mayo la huelga afecta específicamente a Barcelona y resto del Barcelonés (Consorci d’Educació de Barcelona). Esto significa que alumnos de colegios e institutos de esta ciudad y su área metropolitana inmediata no tendrán clases. El paro se enmarca en un plan de movilizaciones que incluye 17 días de huelga distribuidos entre mayo y junio de 2026. Cada centro educativo sufrirá cinco días de huelga en menos de un mes, sumando tres paros generales en toda Cataluña (12 de mayo, 27 de mayo y 5 de junio) más jornadas territoriales adicionales. Tras su comienzo el pasado jueves 7 de mayo, la huelga docente se extendió durante la última semana y durará hasta el próximo mes si es que siguen los desacuerdos entre sindicatos y el Gobierno. Ahora bien, las próximas fechas serán: La principal reivindicación es una mejora salarial más allá de lo acordado, junto a mayores recursos para la inclusión educativa y una reducción de la burocracia administrativa. Aunque el Govern ha abierto la puerta a estudiar mejoras adicionales tras la reunión del jueves, los sindicatos convocantes mantienen el pulso. Durante las jornadas de huelga rigen servicios mínimos establecidos por la Generalitat: un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y ESO, presencia de dirección en cada centro, 50% de plantilla en educación especial y otros mínimos en comedores, cocinas y atención a alumnado con necesidades especiales.