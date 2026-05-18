La Secretaría de Educación confirmó que los estudiantes de colegios de todo el país no tendrán clases durante todo un día en la próxima semana. La medida está contemplada dentro del calendario académico oficial del año y aplica para educación preescolar, básica y secundaria en todo el país. De acuerdo con el calendario oficial, los estudiantes tendrán varios días sin clases distribuidos en diferentes semanas. Esto se debe a que el 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo y la conformación del Primer Gobierno Patrio en Argentina, cae lunes permitiendo un fin de semana largo de descanso. El 25 de mayo conmemora la formación del Primer Gobierno Patrio en 1810, hecho considerado uno de los momentos fundacionales de la historia argentina. Durante esa jornada se produjo la creación de la Primera Junta tras la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, en el contexto de la llamada Revolución de Mayo. Por ese motivo, la fecha forma parte del listado de feriados nacionales obligatorios establecidos por ley. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con casi todas las fechas confirmadas: