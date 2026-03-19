El comercio electrónico en Argentina cerró 2025 con números que confirman su consolidación como canal estructural del consumo, a la vez que acentuó el crecimiento de las compras online en el exterior y el uso de IA por parte de las empresas. Según el estudio anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación total del sector alcanzó los $ 34.033.238 millones de pesos, lo que implica un crecimiento del 55 por ciento con respecto al año anterior. Las órdenes de compra sumaron 253 millones -un incremento del 3% interanual-, el ticket promedio trepó a $134.519 (46% más que en 2024) y se comercializaron 645 millones de unidades, un 28% más que en el período previo. El ecosistema también ganó nuevos adeptos. Según detalla la CACE, durante 2025 se incorporaron 1.338.952 compradores digitales por primera vez, llevando el universo total a 25,1 millones de personas en todo el país. El 60% de los encuestados realiza compras online al menos una vez al mes, lo que refleja una frecuencia de uso ya consolidada en los hábitos de consumo de los argentinos. Uno de los datos más llamativos del informe es el crecimiento de las compras en el exterior. El porcentaje de argentinos que adquirió productos desde plataformas internacionales pasó del 37% en 2024 al 47% en 2025. Además, 7 de cada 10 compradores internacionales afirmó haber realizado su primera compra en el exterior hace menos de seis meses, lo que habla de una tendencia muy reciente y en aceleración. Los principales impulsores de este fenómeno son Temu, Mercado Libre y Shein, que lideran el ranking de plataformas utilizadas. En un cuarto lugar empatado aparecen Amazon y AliExpress, dos referentes históricos del e-commerce global que, en el mercado local, aparecen por ahora un paso atrás. El informe también pone el foco en la adopción tecnológica dentro del sector. El 62% de las empresas encuestadas afirma emplear inteligencia artificial en al menos un proceso de su organización. Las áreas donde se produjo la mayor implementación fueron marketing y publicidad, personalización y experiencia de usuario, y automatización de tareas. Este dato se enmarca en una tendencia más amplia: según un relevamiento de Taquion de noviembre de 2025, 6 de cada 10 personas utilizan IA en su vida diaria, aunque solo el 43% lo hace en su entorno laboral. La principal barrera sigue siendo la falta de conocimientos técnicos y la dificultad para integrar estas herramientas a los procesos existentes. Es esperable que el nivel de adopción de herramientas de inteligencia artificial siga en aumento durante 2026. En materia de medios de pago, las tarjetas de crédito siguen siendo el método preferido, con una participación del 67% en 2025. Pero más allá del instrumento, lo que define la decisión de compra es la posibilidad de financiamiento: 8 de cada 10 consumidores consideran clave poder pagar en cuotas al momento de concretar una transacción online. Este dato subraya el peso que tiene la estructura financiera en la ecuación del e-commerce local. En cuanto a categorías, Pasajes y Turismo lideró la facturación, seguida por Alimentos, bebidas y artículos de limpieza, y por Equipos de audio, imagen, consolas, tecnología de la información y telefonía. El informe destaca además el avance de la omnicanalidad: el 85% de los consumidores buscó información online antes de concretar una compra en una tienda física, principalmente a través de buscadores (59%) y marketplaces (36%). En logística, el 37% de las entregas ya se realiza en menos de 24 horas, evidenciando una mejora sostenida en los tiempos de despacho. En términos de distribución geográfica de la facturación, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra el 52% del total, seguida por el Litoral (12%) y la región Centro (9%). Le siguen el Sur (9%), el NOA (7%), Cuyo (5%) y el resto de la provincia de Buenos Aires (5%). “Los resultados muestran que el comercio electrónico continúa consolidándose como un canal estructural del consumo en Argentina”, resumió Andrés Zaied, presidente de CACE. “El crecimiento refleja no solo una mayor adopción por parte de los usuarios, sino también la capacidad de adaptación de un ecosistema que sigue evolucionando”.