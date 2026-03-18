Aeropuertos Argentina anunció que pondrá en marcha el plan de obras para el Aeropuerto Internacional de Ezeiza que busca “fortalecer la eficiencia y la seguridad operacional, así como los servicios al pasajero y las capacidades de la terminal de cargas”. En este marco, los pasajeros que tiene planeado salir o volver a la Argentina cerca de fin de año, deberán estar atento a las últimas actualizaciones sobre su vuelo. Al mismo tiempo, se avanza en la nueva circulación hacia la autopista Ricchieri que facilitará el tránsito interno en la terminal. Entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre solo estará habilitada la pista principal 11-29, lo que reducirá los planes de vuelo de partes de las líneas aéreas para los aviones de mayor porte. Esta obra afectará a los vuelos que salgan y lleguen desde Europa y Estados Unidos en esas fechas, ya que se tratan de aviones grandes que necesitan rodaje de pista para despegar y aterrizar. Todavía no se conoce en detalle cómo se realizarán los traslados de pasajeros ni la logística, sin embargo, los pasajeros que tienen planeado salir o volver al país en esa fecha desde Europa o Estados Unidos deberán estar al tanto con la aerolínea para que el traslado se realice en óptimas condiciones. Cabe destacar que el Aeropuerto Internacional de Ezeiza ocupa un rol clave en el ingreso y egreso del turismo de la Argentina, ya que en el último año dio un total de 12 millones de pasajeros en sus operaciones. Allí, trabajan 31 líneas aéreas que conectan el país con destinos nacionales y de todo el mundo.