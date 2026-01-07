El Gobierno invertirá un billón de pesos en 17 aviones de caza, sistemas antidrones y se prepara para atacar a cualquier ejército.

Así será el tren más lujoso del mundo: solo llevará a 66 pasajeros por trayecto y será el orgullo de esta nación

El Gobierno de Colombia anunció una inversión estratégica en defensa que incluye la compra de sistemas antidrones y la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, en el marco de un proceso de modernización militar impulsado por la administración de Gustavo Petro.

Las decisiones fueron comunicadas por el propio jefe de Estado en distintos momentos de 2025 y responden tanto a necesidades operativas inmediatas, tras recientes ataques armados contra el Ejército, como a una reconfiguración de largo plazo de la política de defensa nacional.

Tras el atentado terrorista contra el Batallón Ricaurte, en el corregimiento de Juncal, municipio de Aguachica (Cesar), el presidente Petro confirmó que el Gobierno avanzará con la compra inmediata de sistemas antidrones para reforzar la protección de instalaciones militares en todo el país.

Compra urgente de sistemas antidrones tras el ataque en Aguachica

De acuerdo con lo informado por el mandatario, la adquisición de estos sistemas se realizará mediante la figura de urgencia manifiesta, un mecanismo previsto en la Ley 80 que permite acelerar los procesos de contratación cuando existen circunstancias excepcionales que comprometen la seguridad o la continuidad del servicio público.

Colombia compra un sistema antidrones. (Fuente: archivo)

Petro explicó que el país enfrenta un rezago en capacidades tecnológicas de defensa aérea, especialmente frente al uso de drones con fines ofensivos por parte de grupos armados. Según señaló, la inversión destinada a estos sistemas alcanzará un billón de pesos y estará orientada a cubrir necesidades en distintas regiones del territorio nacional.

Claves de la compra de sistemas antidrones

Respuesta directa a ataques recientes contra instalaciones militares.

Contratación bajo la figura de urgencia manifiesta .

Inversión estimada en $1 billón .

Enfoque en protección de bases y unidades estratégicas .

Aplicación de controles posteriores por organismos de vigilancia.

Qué es la urgencia manifiesta y por qué se aplicará en este caso

La urgencia manifiesta es una figura legal que habilita contrataciones rápidas ante situaciones de fuerza mayor, calamidad o hechos que requieren una respuesta inmediata. En este contexto, el Gobierno argumentó que el ataque en Aguachica evidenció riesgos que no pueden ser atendidos mediante los tiempos habituales de compra pública.

Desde el Ejecutivo aclararon que la utilización de este mecanismo deberá estar debidamente sustentada en estudios técnicos, y que los procesos estarán sujetos a control posterior por los organismos competentes.

Colombia concretó la compra de 17 aviones de combate Gripen

En paralelo, el Gobierno avanzó en una de las decisiones más relevantes en materia de defensa de las últimas décadas: la adquisición de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab, que reemplazarán a la actual flota de aeronaves Kfir, en servicio desde los años ochenta.

El contrato, anunciado por el presidente Petro en noviembre de 2025, tiene un valor de 16,5 billones de pesos e incluye aeronaves nuevas, equipamiento, armamento, capacitación y servicios asociados para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Detalles principales del acuerdo con Saab

Compra de 17 aeronaves de combate de última generación.

Reemplazo progresivo de los aviones Kfir .

Inclusión de entrenamiento y soporte técnico .

Inversión total estimada en $16,5 billones .

Ejecución del contrato en varias etapas.

Cómo será la nueva flota aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

Según la información oficial, el acuerdo contempla la entrega de 15 aviones Gripen E de una plaza y dos Gripen F de dos plazas. Estas aeronaves están diseñadas para misiones de control del espacio aéreo, defensa, reconocimiento y ataques de precisión.

La empresa Saab detalló que los cazas incorporan radares de última generación, sistemas avanzados de guerra electrónica y capacidad para operar con distintos tipos de armamento guiado, lo que amplía de manera significativa las capacidades operativas de la FAC.

Cuándo llegarán los aviones Gripen a Colombia

De acuerdo con el cronograma informado por el fabricante, las entregas de los aviones de combate se realizarán de forma progresiva entre 2026 y 2032, permitiendo una transición gradual desde la flota actual hacia el nuevo sistema aéreo.

Durante ese período, el Ministerio de Defensa prevé avanzar en la formación de pilotos y técnicos, así como en la adecuación de infraestructura necesaria para la operación de las nuevas aeronaves.