El desarrollo de nuevas armas de largo alcance vuelve a poner en el centro de la escena al poder militar de Estados Unidos, luego de que la empresa de defensa Lockheed Martin anunciara avances en uno de sus proyectos estratégicos más importantes. La compañía confirmó que realizó con éxito una prueba clave del misil de largo alcance PrSM Increment 2, un sistema que forma parte del programa de fuegos de precisión del Ejército estadounidense y que busca ampliar la capacidad de ataque contra objetivos terrestres y marítimos. Durante el ensayo se evaluaron el rendimiento del sistema y el funcionamiento del nuevo buscador multimodo, tecnología que permite detectar y atacar objetivos en movimiento tanto en tierra como en el mar. Según informó la empresa, la prueba incluyó un lanzamiento desde el sistema de artillería móvil HIMARS, uno de los equipos más utilizados por el Ejército estadounidense en operaciones modernas. En su comunicado oficial, Lockheed Martin explicó que “el misil cumplió los objetivos de la prueba en un vuelo de 350 km desde un sistema HIMARS, desplegando cubiertas protectoras y capturando un conjunto de datos de rendimiento que se utilizarán para validar el sistema”. Además, la evaluación permitió analizar el desempeño del nuevo sistema de guía, una tecnología diseñada para identificar objetivos y mantener el seguimiento incluso cuando estos se encuentran en movimiento, siendo lanzado a distancia. La versión Increment 2 del misil PrSM incorpora una de las actualizaciones más importantes del programa, ya que suma la capacidad de atacar objetivos marítimos además de blancos terrestres en movimiento. Carolyn Orzechowski, vicepresidenta de la división Precision Fires Launchers and Missiles de Lockheed Martin, afirmó que “con el Increment 2, el PrSM ofrece la capacidad de largo alcance que el Ejército necesitaba para derrotar las amenazas terrestres y marítimas en movimiento”. Por su parte, la nueva variante cuenta con un alcance aproximado de 400 kilómetros y comenzó a incorporarse a las fuerzas estadounidenses hacia fines de 2023, lo que permitirá que sea operativa en el corto plazo una vez que finalicen las pruebas.