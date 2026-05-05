El servicio militar obligatorio en Colombia sigue vigente como deber constitucional para los ciudadanos que deban definir su situación militar, según lo establece el artículo 216 de la Constitución Política y la Ley 1861 de 2017. Esta normativa regula el proceso de reclutamiento, control de reservas y movilización en el país. Muchos jóvenes que alcanzan la mayoría de edad o deben regularizar su situación comienzan a consultar cuáles son las obligaciones vigentes y qué requisitos deben cumplir para evitar sanciones o inconvenientes administrativos. De acuerdo con la normativa oficial, el servicio militar es un deber constitucional que puede ser exigido por el Estado a los ciudadanos cuando corresponda. La Ley 1861 de 2017 reglamenta el proceso y establece condiciones, tiempos de prestación, exenciones y modalidades. La legislación también contempla mecanismos para definir la situación militar sin incorporación inmediata en determinados casos previstos por la ley. En este marco, esta obligación se mantiene vigente desde hace años dentro del marco legal colombiano. Las personas nacidas en 2008 comienzan a ingresar al rango etario para definir su situación militar, dependiendo de su edad exacta, condiciones personales y situación académica. En Colombia, quienes no tengan definida esta situación pueden enfrentar restricciones para ciertos trámites, aunque la legislación ha flexibilizado mecanismos para estudiantes universitarios y mayores de 24 años. La Ley 2341 de 2023 incorporó facilidades para resolver la situación militar de universitarios y otros grupos específicos. La legislación colombiana contempla distintas causales de exención, aplazamiento y exclusión del servicio militar. Además, la Corte Constitucional ha reconocido la objeción de conciencia como derecho fundamental en varias sentencias. Entre las decisiones relevantes se encuentran fallos relacionados con libertad de conciencia, población desplazada, comunidades étnicas y otros casos especiales contemplados por la jurisprudencia. Quienes deban definir su situación militar pueden consultar directamente la información oficial y verificar requisitos según su caso particular.