Portugal avanza en la modernización de su fuerza naval con la construcción de un buque inédito dentro de la Unión Europea. Se trata del NRP D. João II, una embarcación diseñada para operar drones y realizar múltiples misiones en el mar. El proyecto está a cargo del astillero neerlandés Damen Shipyards Group y su entrega está prevista para finales de 2026. Con esta nave, la Marina de Portugal incorporará una plataforma preparada para operar sistemas no tripulados. El NRP D. João II será el primer portadrones construido específicamente para un país de la Unión Europea y su diseño es uno de los estandartes del armamento militar moderno. En este sentido, la nave que contó con una inversión de 132 millones de euros permitirá operar drones aéreos, de superficie y submarinos para tareas de vigilancia, recopilación de datos y retransmisión de comunicaciones. Por su parte, estas capacidades navales permitirán realizar misiones de larga duración en el territorio marítimo y servirán como naves de apoyo para otras embarcaciones como fragatas, destructores y buques de carga militar. Portugal cuenta con uno de los territorios marítimos más extensos de Europa y el nuevo buque está pensado para abarcar todo tipo de tareas en el Atlántico. Asimismo, el principal objetivo del país Luso es reforzar las capacidades militares de la Armada Naval con la utilización de drones de última generación y buques preparados para su asistencia. La inversión total para el desarrollo del buque asciende a 132 millones de euros y es uno de los gastos militares más importantes de los últimos años por parte de la U.E. En total, 94,5 millones de euros proceden del fondo de recuperación de la Unión Europea, mientras que los 37,5 millones de euros restantes fueron aportados por el Estado portugués. El diseño del buque combina capacidades militares y científicas que permiten adaptarlo a todo tipo de operaciones. Además, el portadrones podrá operar helicópteros medianos como los NH90 o SH60 y aeronaves pesadas como el EH-101. Además, el NRP. D João II incorporará sistemas de lanzamiento para drones de superficie y submarinos, como así también estará preparado para transportar vehículos ligeros, ambulancias y embarcaciones auxiliares. De tal modo, entre sus principales características se destacan