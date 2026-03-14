El submarino S-81 “Isaac Peral” avanza hacia su etapa final de certificación operativa y se prepara para integrarse plenamente a la flota de la Armada de España. Este moderno sumergible forma parte del Programa S-80 y representa uno de los proyectos de defensa más ambiciosos desarrollados por el ejército español en las últimas décadas y podrá albergar una amplia variedad de operaciones militares. El S-81 “Isaac Peral” es primer submarino de una nueva generación diseñado y construido íntegramente en España, dentro de un programa liderado por la empresa naval Navantia. La incorporación del S-81 tiene como objetivo incrementar la capacidad operativa tanto de la Armada española como de las estructuras de defensa de la OTAN. Por su parte, el submarino estará preparado para operar en escenarios complejos, realizar misiones de vigilancia y mantener presencia estratégica en zonas marítimas de alto interés. El diseño del S-81 “Isaac Peral” incorpora sistemas modernos que amplían las capacidades de vigilancia, inteligencia y defensa en operaciones marítimas. El submarino también cuenta con sensores de última generación, sistemas de combate avanzados y la capacidad de monitorear amplias áreas del océano. Por su parte, y según algunas es el Programa S-80, que contempla la construcción de cuatro submarinos de esta clase, demandó un presupuesto que supera los 3.900 millones de euros, mientras que el costo estimado de cada unidad ronda los 1.000 millones.