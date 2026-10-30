La llegada de la menopausia representa una etapa de importantes transformaciones físicas y cambios hormonales. Entre ellas, el aumento de peso y las dificultades para bajar de peso o mantener los kilos perdidos ocupan un lugar destacado entre las preocupaciones de las mujeres.

Una encuesta llevada a cabo por Quiddity, a pedido de Novo, realizada entre 800 mujeres argentinas de entre 40 y 65 años reveló que el 71% está preocupada por el aumento de peso, los cambios en la distribución de la grasa corporal o las dificultades para controlar su peso durante esta etapa de la vida.

El relevamiento, titulado Salud Metabólica y transición reproductiva, también mostró que el 54% mencionó el cansancio o la falta de energía durante el día y el 49%, los cambios de humor o la ansiedad.

¿Por qué resulta más difícil controlar el peso durante la menopausia?

Los cambios hormonales, especialmente la disminución de los estrógenos, pueden modificar la composición corporal y favorecer la acumulación de grasa en el abdomen. Esto explica por qué algunas mujeres perciben cambios en su figura aun cuando mantienen hábitos similares a los de años anteriores.

La acumulación de grasa abdominal tiene implicancias que van más allá de lo estético, ya que puede asociarse con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.

Por eso, los especialistas recomiendan evaluar la salud metabólica de manera integral, incluyendo la alimentación, la actividad física, la preservación de la masa muscular y el seguimiento de indicadores como la presión arterial y el colesterol.

Foto: Asociación obesidades en México.

Nuevas alternativas para el manejo del peso

En los últimos años, los avances farmacológicos ampliaron las posibilidades de tratamiento para las personas con sobrepeso y obesidad. Entre ellos se encuentra la semaglutida de Novo, que actúa sobre los mecanismos de regulación del apetito y la saciedad.

Un análisis del estudio STEP UP, presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad de 2026, mostró que las mujeres con obesidad tratadas con semaglutida 7,2 mg una vez a la semana lograron reducciones promedio de peso del 22,6% en premenopausia, 19,7% en perimenopausia y 19,8% en posmenopausia, a las 72 semanas.

En los tres grupos, además, se observó una reducción promedio del perímetro de cintura superior al 15%.

En Argentina, Novo cuenta con Novo a la Par®, su programa de cuidado al paciente, que brinda información educativa, beneficios y herramientas de acompañamiento para quienes reciben tratamientos de la compañía.

Los especialistas destacan que la menopausia no impide bajar de peso. La clave es contar con una evaluación profesional que permita identificar las necesidades de cada mujer y establecer un tratamiento personalizado y sostenible en el tiempo.

La información presentada tiene fines exclusivamente informativos. Cualquier tratamiento farmacológico debe ser indicado y supervisado por un profesional de la salud.

La información presentada en esta nota tiene fines exclusivamente informativos y se basa en evidencia científica disponible. La mención de tratamientos o medicamentos no constituye una recomendación, y cualquier decisión terapéutica debe ser evaluada junto a un profesional de la salud, quien podrá determinar la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.