El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha y promete un espectáculo único: durante unos minutos, el día se transformará en noche en un fenómeno que no se repetirá en 157 años.

Según EFE, Euskadi —y en especial Álava— se perfila como uno de los mejores lugares para observar este eclipse total de Sol, un fenómeno que no volverá a repetirse en la comunidad hasta el año 2183.

La franja de visibilidad será muy reducida y, en su fase de totalidad, solo podrá contemplarse desde Groenlandia, Islandia y la Península Ibérica.

Cómo se verá el eclipse solar más largo del siglo

Durante el eclipse solar, el cielo puede oscurecerse hasta el punto de permitir ver estrellas e incluso algunos planetas.

Además, se producirán fenómenos breves pero impactantes como las “Perlas de Baily”, pequeños destellos de luz causados por los rayos solares al atravesar los valles de la Luna.

A continuación, aparecerá el conocido “Anillo de diamante”, un efecto visual en el que solo queda visible un punto brillante de luz, similar a una joya luminosa.

Las “Perlas de Baily” suelen durar apenas unos segundos, aproximadamente entre 1 y 3 segundos, mientras que el “Anillo de diamante” es aún más fugaz y puede observarse durante unos 2 a 5 segundos.

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 será visible en distintas regiones del mundo y permitirá observar fenómenos como las “Perlas de Baily” y el “Anillo de diamante” en sus breves fases de totalidad. Fuente: Shutterstock

¿Cuándo será el eclipse más largo del siglo?

El eclipse solar total más largo del siglo XXI tendrá lugar el 2 de agosto de 2027.

De acuerdo con los expertos durará un máximo de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, y podrá verse en el norte de África, Medio Oriente y partes de Europa.

¿Cómo observar el eclipse solar sin problemas?

Para observar el eclipse con seguridad, será imprescindible utilizar gafas homologadas en todas sus fases, excepto durante la totalidad, cuando el cielo se oscurezca por completo.

Sin esta protección, cualquier rayo solar puede provocar daños en la vista.

Aunque este eclipse no se repetirá en más de un siglo, en los próximos años habrá otro eclipse parcial el 26 de enero de 2028, que formará parte de una serie excepcional de eventos astronómicos.