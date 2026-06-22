Cada enero, millones de árboles de Navidad terminan aplastados en camiones de basura. Pero en una franja costera del sur de los Estados Unidos, esos mismos pinos tienen un destino completamente distinto: se convierten en escudos vivos contra huracanes.

Lo que parece una historia curiosa es, en realidad, un programa de restauración costera con casi cuatro décadas de historia que los geólogos observan con asombro creciente.

La costa de Alabama lo lleva haciendo desde los años 80, y los resultados cambiaron para siempre la forma en que los científicos piensan sobre los residuos vegetales y la defensa natural del litoral.

El secreto de los árboles de Navidad que se convierten en barreras naturales contra huracanes Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo un árbol de Navidad desechado se transforma en una duna?

Todo comienza en la entrega. Entre fines de diciembre y mediados de enero, los vecinos de Gulf Shores llevan sus pinos naturales a puntos de recolección. Desde allí, equipos de trabajadores y voluntarios los transportan a la línea de playa y los instalan en grupos de tres, formando estructuras en forma de “U” directamente sobre la arena .

La lógica es simple pero poderosa: las ramas actúan como una red que frena el viento y atrapa los granos de arena que viajan suspendidos en el aire.

Con el paso de los meses, esos granos se acumulan alrededor de los pinos hasta cubrir los troncos por completo. Lo que empezó como un árbol tirado en la playa termina siendo el núcleo invisible de una nueva duna costera.

En primavera, personal especializado planta especies vegetales nativas sobre esas formaciones para anclarlas definitivamente al suelo y evitar que el viento las deshaga.

En la costa de Alabama, miles de pinos de Navidad descartados cada enero no terminan como residuos, sino como parte de un innovador programa de restauración costera Fuente: Shutterstock Shutterstock

La barrera que ninguna obra de ingeniería puede reemplazar

Las dunas costeras no son simples acumulaciones de arena. Son estructuras dinámicas que funcionan como amortiguadores naturales frente a las tormentas tropicales y los huracanes que entran desde el Golfo de México con regularidad.

Cuando las olas chocan contra una duna bien formada, parte de su energía se disipa antes de alcanzar carreteras, viviendas e infraestructuras. Sin esa barrera, el impacto llega directo.

El huracán Sally, que devastó sectores de la costa de Alabama en 2020 y dejó sin pie incluso el muelle del parque estatal, dejó en claro cuánto importa el estado de esas formaciones.

Las zonas donde las dunas estaban más desarrolladas resistieron mejor. Es por eso que las autoridades locales limitan el tránsito de personas sobre muchas áreas dunares: el paso constante las erosiona desde adentro, y años de recuperación pueden borrarse en una temporada turística.

Una especie en peligro que depende de estos árboles navideños

El programa no solo protege propiedades. También sostiene ecosistemas. La recuperación progresiva de las dunas genera hábitat para especies que no pueden vivir en otro tipo de ambiente, y entre ellas hay una que los biólogos siguen con especial atención: la rata de playa de Alabama, un pequeño roedor catalogado en peligro de extinción que se usa como indicador de la salud general del ecosistema dunar.

Cuando las dunas están en buen estado, esta especie prospera. Cuando se degradan, desaparece . Por eso, su presencia o ausencia le dice a los científicos más sobre el estado real de la costa que cualquier medición de arena.

A lo largo de casi cuarenta años, el programa reutilizó árboles a un ritmo de hasta 400 pinos por temporada. Con el tiempo, los troncos se descomponen bajo tierra de forma natural y la duna los absorbe, dejando solo arena, raíces y vida.