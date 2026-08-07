El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027: un fenómeno único en más de 100 años (foto: archivo).

El eclipse total del 12 de agosto será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes que vivirá España en décadas. El fenómeno comenzará alrededor de las 19:30 horas y alcanzará su fase máxima cerca de las 20:30, pocos minutos antes de la puesta de Sol.

Ante la enorme expectación que genera este eclipse, el astronauta e ingeniero aeronáutico Pedro Duque explicó en sus redes sociales cuáles serán los cambios que podrán percibir quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad y qué precauciones deberán adoptar para disfrutar del espectáculo con seguridad.

El eclipse total atravesará el norte de la península de noroeste a sureste y llegará hasta Baleares, mientras que desde Canarias podrá observarse de forma parcial. Además, será el primer eclipse total visible desde territorio nacional desde 1959.

Pedro Duque, astronauta, advierte sobre el eclipse del 12 de agosto: “Bajará la temperatura y los pájaros harán cosas raras” ChatGPT

Pedro Duque explica cómo cambiará el ambiente durante el eclipse del 12 de agosto

Uno de los aspectos que más llama la atención de este eclipse, según Pedro Duque, será la transformación del paisaje conforme la Luna cubra el disco solar.

Aunque la pérdida de luminosidad comenzará de forma progresiva, durante los minutos previos a la totalidad el cambio será mucho más evidente. El astronauta explicó que “la luz se volverá rara, se apagarán los colores y bajarán las temperaturas”, debido a la reducción repentina de la radiación solar que llega a la superficie.

El descenso de la temperatura será especialmente perceptible en las zonas donde el Sol quede completamente oculto. Durante esos minutos, el suelo y el aire dejarán de recibir su fuente habitual de calor, mientras la iluminación adquirirá una tonalidad poco frecuente que hará que los colores parezcan menos intensos.

El eclipse también alterará el comportamiento de los animales

Pedro Duque también destacó que el eclipse no solo modificará el aspecto del cielo, sino que provocará reacciones llamativas en la fauna.

Según explicó, “los animales, especialmente los pájaros, se comportarán de manera rara” durante los minutos de oscuridad. Muchas aves podrían interpretar la disminución de la luz como si hubiera llegado la noche y regresar temporalmente a sus nidos o refugios.

Estos cambios serán pasajeros y desaparecerán cuando el Sol vuelva a quedar completamente visible. Sin embargo, contribuirán a crear una atmósfera muy diferente a la de cualquier otro fenómeno astronómico observable desde España.

Cómo observar el eclipse del 12 de agosto de forma segura

Además de las explicaciones de Pedro Duque, los especialistas insisten en que la seguridad debe ser la prioridad durante la observación del eclipse.

La investigadora Elena Salobrar, del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la Universidad Complutense de Madrid, recuerda que mirar directamente al Sol sin protección puede provocar una retinopatía solar, una lesión que puede ocasionar visión borrosa, distorsiones e incluso daños permanentes en la retina.

Por ello, recomienda utilizar únicamente gafas homologadas que cumplan la norma internacional ISO 12312-2, ya que las gafas de sol convencionales no bloquean la radiación dañina. También pueden emplearse filtros solares específicos para telescopios y prismáticos correctamente instalados o sistemas de proyección indirecta mediante una caja estenopeica.

Qué recomiendan los expertos para disfrutar del eclipse

Pedro Duque, astronauta, advierte sobre el eclipse del 12 de agosto: “Bajará la temperatura y los pájaros harán cosas raras” Shutterstock

Como el eclipse se producirá en pleno verano, las autoridades sanitarias aconsejan preparar la jornada con antelación.

Entre las recomendaciones oficiales figuran mantenerse bien hidratado, utilizar protector solar, buscar zonas con sombra durante la espera, proteger especialmente a niños y personas mayores y evitar el consumo de alcohol para prevenir golpes de calor.

Además, el Gobierno aconseja utilizar repelente de mosquitos, vestir pantalón largo si se acude a zonas con vegetación y escoger un lugar despejado orientado hacia el oeste, sin edificios, árboles o montañas que dificulten la visión del Sol en los minutos finales del día.

Para facilitar la planificación, el Ministerio de Ciencia dispone del visor Trío de Eclipses, que permite consultar cómo se verá el eclipse desde cualquier punto de España y elegir con antelación la ubicación más adecuada para contemplar este fenómeno histórico.