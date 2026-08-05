Confirmado | El Gobierno regalará dos millones de gafas para ver el eclipse solar: quiénes podrán conseguirlas gratis.

El Gobierno y el Grupo Social ONCE pondrán en marcha una campaña para repartir dos millones de gafas seguras con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. La iniciativa busca que la población pueda observar el fenómeno astronómico sin poner en riesgo su visión y forma parte de un plan de prevención que también abarcará los eclipses de 2027 y 2028.

El convenio fue firmado por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt), en A Coruña.

Bajo el lema “Una vista única. Cuídala”, la campaña distribuirá gratuitamente gafas homologadas para observar el eclipse de forma segura y evitar lesiones oculares.

Confirmado | El Gobierno regalará dos millones de gafas para ver el eclipse solar: quiénes podrán conseguirlas gratis

Cómo será el reparto de las dos millones de gafas para el eclipse

El convenio establece que el Grupo Social ONCE distribuirá 1.700.000 gafas seguras, mientras que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades repartirá las 300.000 restantes a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT).

Estas gafas llegarán a centros de investigación, museos de ciencia y otras entidades públicas relacionadas con la ciencia, la innovación y las universidades.

El objetivo es que el mayor número posible de ciudadanos pueda disponer de un sistema seguro para observar el eclipse sin poner en peligro su salud visual.

El Gobierno alerta sobre los riesgos de mirar el eclipse sin protección

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, insistió durante la presentación de la campaña en la importancia de utilizar protección homologada durante la observación del eclipse.

En este sentido, advirtió de la necesidad de evitar “lesiones retinianas posteriores”, uno de los principales riesgos asociados a mirar directamente al Sol sin la protección adecuada.

Además, recomendó que el día del eclipse se reduzcan los desplazamientos para observar el fenómeno, con el objetivo de facilitar una jornada más segura durante un evento que atraerá a miles de personas.

La campaña también prepara los eclipses de 2027 y 2028

Llega el eclipse solar más largo del siglo: los expertos advierten que observarlo directamente puede llevar a lesiones irreversibles. ChatGPT

El reparto gratuito de gafas no se limitará al eclipse del próximo 12 de agosto. Según el convenio firmado entre el Gobierno y la ONCE, la iniciativa pretende prevenir los riesgos oculares asociados a la observación del denominado Trío de Eclipses, que tendrá lugar en 2026, 2027 y 2028.

Como parte de esta campaña de divulgación, el Grupo Social ONCE emitirá tres cupones especiales coincidiendo con las fechas de los eclipses: el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.

En cada uno de estos sorteos se difundirán cinco millones de cupones, con el objetivo de acercar este fenómeno astronómico a la ciudadanía y reforzar la importancia de observarlo siempre con protección homologada.