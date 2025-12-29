Al hacer este ritual se utilizan lentejas crudas.

Las lentejas son uno de los alimentos más simbólicos de Año Nuevo. Su forma pequeña y redonda recuerda a las monedas, por lo que desde hace siglos se las vincula con la riqueza, el crecimiento económico y la buena fortuna.

Además, representan alimento, sustento y continuidad, valores directamente relacionados con el éxito personal y laboral.

El verdadero ritual de las lentejas en Año Nuevo

Aunque existen muchas versiones, la tradición más difundida indica que el ritual debe realizarse en el momento exacto del cambio de año.

Cómo hacer el ritual de las lentejas, paso a paso

Preparar un plato de lentejas para la cena del 31 de diciembre (pueden ser simples o en guiso).

Comer al menos una cucharada de lentejas justo después de la medianoche.

Mientras se comen, pensar o desear éxito, trabajo y prosperidad para el nuevo año.

Algunas personas recomiendan comerlas de pie, como símbolo de progreso y crecimiento.

No se trata de la cantidad, sino del gesto y la intención con la que se realiza.

¿Qué representa el ritual de las lentejas?

Las lentejas: dinero, abundancia y crecimiento.

Comerlas en Año Nuevo: incorporar simbólicamente el éxito al nuevo ciclo.

La intención: enfocar deseos claros para el año que comienza.

Muchas personas combinan este ritual con otros, como el billete en el zapato, las 12 uvas o el uso de ropa interior amarilla.

Más allá de las creencias personales, el ritual de las lentejas sigue vigente porque representa algo universal: el deseo de éxito, estabilidad y prosperidad.

En cada cucharada hay una intención compartida: que el nuevo año traiga oportunidades, crecimiento y un futuro mejor.