El ritual de Año Nuevo para atraer el amor y conseguir pareja en 2026. Foto: Copilot IA

La llegada del Año Nuevo genera gran expectativa y deseos, por lo que muchas personas aprovechan este día para reflexionar sobre lo vivido y entender qué quieren para su futuro. Hay quienes buscan el amor, por lo que existe un ritual clave que podría facilitarles este anhelo.

Existen diferentes rituales que se suelen practicar en esta época del año, dependiendo del deseo que tengan en mente: dinero, abundancia, suerte, trabajo, salud o amor, son los más conocidos.

¿Qué necesito para hacer este ritual para atraer el amor?

Para realizar este ritual del amor, es necesario tener algunos materiales que muchos ya tienen en sus casas:

1 vela blanca o rosada (la rosada potencia el amor romántico)

1 hoja de papel

1 lápiz o pluma

1 recipiente resistente al fuego (un plato hondo o bowl metálico)

Opcional (para potenciar): un poco de miel y canela en polvo

Paso a paso del ritual de amor para Año Nuevo 2026

Elegir el momento perfecto: hacelo la noche del 31 de diciembre (ideal después de la cena) o en las primeras horas del 1 de enero, cuando la energía de renovación está en su punto más alto. Buscá un espacio tranquilo donde nadie te interrumpa. Limpiar tu energía: respirá profundo 5-7 veces. Visualizá una luz suave que limpia tu pecho y corazón. Mentalmente o en voz alta, decir: “Me libero del pasado y abro mi corazón a un amor sano y recíproco”. Escribir lo que se deja atrás: en la hoja redactá todo lo que ya no querés en tu vida amorosa, tal como miedos (al abandono, al rechazo…), relaciones tóxicas o patrones repetitivos, decepciones, rencores o autoexigencias. Sé honesto, pero sin juzgarte. Este es el momento de soltar. Escribir tu nueva intención de amor: en otra parte del papel (o en una hoja nueva) describí cómo querés vivir el amor en 2026. Usá tiempo presente y palabras positivas: “Vivo un amor equilibrado, honesto y lleno de respeto”, “atraigo una pareja que me acompaña, no que me completa”, “me siento amado/a tal como soy” Quemar lo negativo (con mucha precaución): encendé la vela. Mientras arde, quema con cuidado el papel donde escribiste lo que dejas atrás. Visualizá cómo el humo se lleva esas cargas para siempre. Potenciar con miel y canela (opcional, pero muy recomendado): untá un poco de miel en la vela rosada (simboliza dulzura y unión) y espolvoreá canela (activa la pasión y la atracción). Encendela mientras repetís tus intenciones positivas. Dejá que se consuma de forma segura (puedes apagarla después y volver a encenderla varios días si lo deseas). Guardar y agradece: conservá el papel con tus deseos en un lugar especial (debajo del colchón, en tu mesita de noche o en una cajita). Finalizá dando gracias en voz alta: “Gracias por este cierre y por el hermoso amor que llega a mi vida en 2026”.

¿Qué color usar para atraer el amor?

Existe la creencia de que el color de la ropa interior que usemos para recibir el Año Nuevo nos beneficiará de diferente manera. En el caso del amor, es necesario usar rojo, lo cual simboliza el romance y pasión. Este es el significado de cada color: