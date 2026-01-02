Competencia: una aerolínea de vuelos corporativos se suma para brindar servicios de rampa

Durante años, vender fue visto como una habilidad casi artesanal. Algo que dependía del carisma, del empuje personal o de “tener calle”. En muchos casos, alcanzaba con un buen producto, una economía relativamente protegida y una demanda que superaba a la oferta. Ese mundo ya no existe.

Este año nos encuentra en un escenario radicalmente distinto: más competencia, menos margen, clientes más informados, ciclos de decisión más largos y una presión brutal sobre la rentabilidad. En este contexto, vender deja de ser una función táctica para convertirse en una disciplina estratégica central del negocio.

Las empresas que no entiendan este cambio no van a vender un poco menos: van a quedar fuera del mercado.

El nuevo contexto

Hay tres fuerzas que atraviesan transversalmente a casi todas las industrias.

Apertura y competencia ampliada: hoy el cliente compara globalmente. No solo precios, sino experiencias, plazos, reputación y propuestas de valor. Ya no se compite solo con el actor local.

Compresión de márgenes: costos rígidos, presión impositiva, clientes negociando más duro y menos espacio para el error. Vender mal dejó de ser un problema comercial para convertirse en un problema financiero.

Cliente profesionalizado: el comprador llega informado, con referencias, con alternativas y con menos tolerancia al discurso vacío. Quiere claridad, coherencia y resultados.

Vender ya no es convencer

Uno de los errores más frecuentes que se observa en las organizaciones es seguir pensando la venta como un acto individual, cuando en realidad es un sistema de gestión.

Hoy vender implica entender el negocio del cliente, dominar los números propios, alinear marketing, operaciones y comercial, y tomar decisiones estratégicas sobre a quién venderle, cómo y a qué costo.

Las empresas que empujan volumen sin mirar rentabilidad están corriendo en la dirección equivocada.

De precio a propuesta de valor

Cuando el margen se achica, la tentación natural es competir por precio. Y ahí comienza el principio del fin.

El problema no es que el cliente pida descuento. El problema es no tener argumentos sólidos para sostener el valor.

En 2026, la propuesta de valor deja de ser un concepto de marketing para convertirse en una herramienta operativa, entrenada y defendida por todo el equipo comercial.

Cinco claves para vender en 2026

Profesionalizar la gestión comercial: ventas sin método es azar. Procesos, indicadores y rutinas claras son innegociables. Diseñar una propuesta de valor defendible: si no se puede explicar el valor en dos frases claras, el cliente lo traducirá en precio. Entrenar al equipo en conversación de negocio: menos discurso, más diagnóstico. Menos pitch, más preguntas. Alinear estrategia, marketing y ventas: no se puede prometer lo que la operación no entrega. Usar tecnología e IA para vender mejor: la velocidad sin dirección solo acelera errores.

El mayor riesgo no es que vender sea más difícil. El verdadero riesgo es seguir vendiendo como antes. Este año no va a premiar al más carismático, sino al que entienda la venta como una disciplina estratégica integrada al negocio.