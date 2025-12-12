El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que una fuerte tormenta golpeará varias provincias argentinas con abundantes lluvias y ráfagas de viento provenientes de la Cordillera de los Andes. El cambio de clima llegará para aliviar el calor que ya supera temperaturas de hasta 35° en algunas localidades.

Cuándo llega la tormenta

El Servicio Meteorológico emitió una alerta para las provincias del norte y centro del país. Durante la tarde del viernes 12, la tormenta ingresará con vientos sentido este y afectará las siguientes provincias:

Salta

Tucumán

Jujuy

Catamarca+

La Rioja

Se espera abundantes lluvias durante la tarde y noche que refrescarán la sensación térmica. El sábado habrá un abrupto descenso de las temperaturas hasta los 15° por la mañana para dar paso a una tarde soleada con 31°.

Rige una alerta roja por tormentas en el norte del país

En línea con su pronóstico del tiempo, el organismo informó que rige una alerta roja en la provincia de Formosa. En específico, el temporal afecta a Laishi, Pilagas, Pilcomayo y Pirane. Se espera que las precipitaciones acumulen cerca de 7 milímetros durante la mañana y medio día.

Cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires

El SMN también publicó el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires, en donde informó que las lluvias volverán a la Capital durante el fin de semana: