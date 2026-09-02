En una época dominada por smartphones cada vez más avanzados, HMD Global decidió mirar hacia atrás con el Nokia 300 Charge, un teléfono que retoma buena parte de la filosofía que convirtió a los antiguos Nokia en equipos reconocidos por su simplicidad. El dispositivo apunta especialmente a quienes buscan un celular funcional, con controles físicos y una autonomía muy superior a la de muchos teléfonos actuales.

El modelo recuerda inevitablemente al Nokia 1100, lanzado a fines de 2003 y convertido en uno de los celulares más vendidos de la historia, con más de 250 millones de unidades comercializadas. Ahora, el nuevo equipo intenta recuperar esa combinación de resistencia, sencillez y duración de batería, aunque incorpora una función propia de generaciones más modernas.

Cómo es el Nokia 300 Charge y cuánto dura su batería

El principal atractivo del teléfono está en su batería extraíble de 3.700 mAh, la de mayor capacidad utilizada hasta el momento en un teléfono básico de la marca. De acuerdo con sus especificaciones, puede superar los 40 días de autonomía en modo de espera con una única carga.

En cuanto al resto del hardware, incorpora una pantalla de 2,4 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles y un procesador Unisoc SC6531E. También tiene 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno, aunque el espacio puede ampliarse hasta 32 GB mediante una tarjeta MicroSD.

El Nokia 300 Charge retoma buena parte de la filosofía que los convirtió en equipos reconocidos (Fuente: HDM). HDM

El Nokia 300 Charge funciona con redes 2G, específicamente GSM 900/1800, y dispone de puerto USB-C, conector de 3,5 milímetros para auriculares y radio FM sin necesidad de utilizar una antena externa. Además, suma una linterna LED cuyo brillo cuadruplica al de modelos anteriores de la compañía.

La función que permite cargar otros celulares

Una de las características más llamativas es la carga inversa, que permite utilizar la batería del Nokia 300 Charge como una fuente de energía para otro dispositivo. Para hacerlo, el teléfono incorpora un botón físico específico ubicado en uno de sus laterales.

Al activarla, el equipo puede entregar hasta 10 vatios a través de su conexión USB-C para cargar otro celular, una alternativa pensada principalmente para situaciones de emergencia. Así, el dispositivo combina elementos tradicionales, como la batería extraíble y los controles físicos, con una prestación que suele encontrarse en teléfonos mucho más avanzados.

El precio estimado se ubica cerca de los 32 dólares, mientras que en Europa rondaría los 30 euros. HMD Global presentó el equipo a fines de agosto de 2026, aunque todavía no confirmó oficialmente su valor ni una fecha de comercialización en Argentina u otros países de la región.