El regreso del “indestructible” Nokia 1100: así es el nuevo celular que puede durar más de 40 días sin cargar

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En una época dominada por los smartphones, las redes sociales y la inteligencia artificial, Nokia vuelve a apostar por una fórmula mucho más sencilla. El nuevo Nokia 300 Charge recupera parte de la esencia del recordado Nokia 1100, uno de los teléfonos más populares de la historia, pero incorpora algunas funciones adaptadas a las necesidades actuales.

El gran protagonista es su autonomía. El dispositivo cuenta con una batería extraíble de 3.700 mAh que, según las especificaciones oficiales de HMD, puede superar los 40 días en modo de espera y alcanzar hasta 37 horas de conversación con una sola carga .

La propuesta apunta a quienes buscan un equipo sencillo para llamadas y mensajes, un segundo teléfono para determinadas situaciones o, simplemente, una alternativa para reducir la dependencia de las aplicaciones y las redes sociales.

Así es el nuevo Nokia que recupera la esencia del 1100

El Nokia 300 Charge mantiene varias características asociadas a los celulares tradicionales: teclado físico, dimensiones compactas, batería removible y un sistema enfocado en las funciones esenciales.

El dispositivo incorpora una pantalla de 2,4 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles, procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno. Además, permite ampliar su capacidad hasta 32 GB mediante una tarjeta microSD.

También incluye radio FM, conector para auriculares de 3,5 mm y una linterna LED de alta potencia. Según HMD, esta última puede alcanzar hasta cuatro veces el brillo de la incorporada en el Nokia 105 de 2023.

Su conectividad, sin embargo, es limitada, funciona con redes 2G GSM 900/1800, por lo que su compatibilidad dependerá de la disponibilidad de esa tecnología en cada país y operador.

El regreso del “indestructible” Nokia 1100: así es el nuevo celular que puede durar más de 40 días sin cargar Nokia

Más de 40 días de batería y una función que sorprende

La batería no solamente está diseñada para mantener encendido el teléfono durante semanas. El Nokia 300 Charge incorpora un modo power bank que permite utilizar el propio celular para cargar otros teléfonos y accesorios compatibles.

La carga inversa puede entregar hasta 10 W de potencia, convirtiendo al dispositivo en una pequeña fuente de energía portátil para situaciones en las que no haya un enchufe disponible.

De esta manera, el nuevo modelo apuesta por un concepto prácticamente opuesto al de los smartphones más avanzados, en lugar de sumar aplicaciones, grandes pantallas y funciones de inteligencia artificial, prioriza autonomía, sencillez y herramientas prácticas.

Por qué lo comparan con el histórico Nokia 1100

El vínculo con el Nokia 1100 responde principalmente a su filosofía. Lanzado originalmente en 2003, aquel modelo alcanzó alrededor de 250 millones de unidades vendidas en seis años y quedó asociado a la resistencia, la facilidad de uso y la duración de su batería.

El Nokia 300 Charge no es una reedición exacta del 1100, pero retoma varios de esos principios y los combina con prestaciones actuales, como el puerto USB-C y la posibilidad de suministrar energía a otros dispositivos.