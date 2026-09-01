Poner papel aluminio en la escoba antes de barrer: por qué lo recomiendan y para qué sirve.

A la hora de limpiar la casa existen diversos trucos caseros para potenciar la higiene. Una de las alternativas que ganaron más popularidad en los últimos meses es la de colocar papel aluminio en la escoba antes de barrer . Se trata de un elemento que suele estar en diversas cocinas por sus usos para guardar alimentos, pero que es un aliado clave a la hora de remover el polvo y los pelos del piso.

Por qué recomiendan poner papel aluminio en la escoba antes de barrer

Esta técnica de limpieza es conocida por ayudar a potenciar el barrido de las cerdas. Es especialmente útil en casas donde se tiene mascotas o se encuentran muchos pelos en el piso.

El truco consiste en colocar una tira de papel aluminio alrededor de la zona de las cerdas y asegurándose de que quede ajustada. De esta manera, al ser un material conductor, puede ayudar a disipar parte de la carga electroestática que se genera por el roce.

Poner papel aluminio en la escoba antes de barrer: por qué lo recomiendan y para qué sirve. Representación creada con IA

Así, pelos, pelusas y polvo quedarán atrapados en esta especie de “imán” artesanal. A su vez, se facilita la limpieza de las cercas porque solo bastará reemplazar el papel aluminio.

Cómo aplicar el truco para barrer mejor

Para aplicar este truco solo se deberán seguir los siguientes pasos:

Cortar una tira de papel aluminio.

Envolver con ella la base del cabezal de la escoba, cerca de donde comienzan las cerdas.

Ajustarla para evitar que se desprenda mientras se barre.

Barrer normalmente, especialmente en zonas donde suelen acumularse pelos y pelusas.

Al terminar, retirar los residuos que hayan quedado atrapados entre las cerdas.

No hace falta cubrir toda la escoba ni colocar aluminio directamente sobre las puntas de las cerdas, ya que esto podría dificultar el barrido.