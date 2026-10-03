El fenómeno conocido como “ruido alimentario” o food noise se refiere a los constantes y persistentes pensamientos sobre la comida que pueden aparecer incluso en ausencia de hambre física. Esta inquietante situación puede generar malestar y convertirse en una verdadera distracción en la vida cotidiana.

Según un estudio compartido por Nutrition & Diabetes en Food noise: definition, measurement, and future research directions, más de la mitad de las personas que viven con sobrepeso u obesidad reportan experimentar esta problemática.

Algunos de los pensamientos intrusivos habituales son: “¿Lo como o no lo como? Ya comí suficiente, pero me comería otro”, “El último y mañana empiezo la dieta”, “No puedo adelgazar si tengo esto en frente”. Estos pensamientos se ven amplificados por el entorno alimentario actual, caracterizado por la exposición constante a publicidad, redes sociales y opciones de delivery, cumpleaños, reuniones sociales, encuentros familiares y demás.

Esto hace que pensamientos sobre qué comer, cuántas calorías consumir y el balance de macronutrientes se conviertan en una carga cognitiva significativa, afectando no solo el bienestar emocional, sino también dificultando los intentos de pérdida de peso.

Foto: Asociación obesidades en México.

¿Cuál es la diferencia entre hambre real y “ruido alimentario”?

Los especialistas explican que es crucial distinguir entre el hambre real, que es una señal del cuerpo para recibir energía, y el “ruido alimentario”, que es un diálogo mental con carga negativa. Este último puede ser catalogado como indeseado y, en muchos casos, puede llevar a la frustración. Contrario a lo que algunos podrían pensar, esto no indica una falta de voluntad o disciplina, sino que representa un fenómeno que debe ser entendido y abordado.

¿Se puede controlar?

El abordaje a esta problemática debe incluir alternativas que permitan a las personas gestionar mejor su relación con la comida. Según la encuesta INFORM realizada en Estados Unidos, en la que participaron 550 personas con una edad promedio de 53 años, quienes recibieron tratamiento con Wegovy® (semaglutida de Novo para el manejo del sobrepeso y la obesidad) no solo bajaron de peso, sino que también reportaron una disminución significativa del “ruido alimentario”, acompañada de mejoras notables en su bienestar mental. Entender el ruido alimentario como un fenómeno psicológico abre la puerta a un enfoque más empático y comprensivo hacia quienes lo experimentan.

El rol del acompañamiento profesional en el descenso de peso

En el camino de descenso de peso, el acompañamiento de profesionales de la salud es fundamental para definir el abordaje más adecuado. En este contexto, programas de cuidado a pacientes como Novo a la Par® brindan información y herramientas para acompañar a las personas con sobrepeso u obesidad en el seguimiento de sus tratamientos y en la adopción de hábitos saludables.

La información presentada en esta nota tiene fines exclusivamente informativos y se basa en evidencia científica disponible. La mención de tratamientos o medicamentos no constituye una recomendación, y cualquier decisión terapéutica debe ser evaluada junto a un profesional de la salud, quien podrá determinar la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.