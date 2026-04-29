Uno de los portaaviones a propulsión nuclear, como lo es el USS Nimitz (CVN-68) de Estados Unidos, se encuentra navegando en la Zona Económica Exclusiva argentina desde el domingo pasado. En este sentido, muchos se preguntarán para qué llegó una de las armas más temidas de Norteamérica y la respuesta es sencilla: para realizar múltiples ejercicios con la Armada Argentina en puntos emblemáticos de la costa argentina. El portaviones de Estados Unidos cruzó el Pacífico desde Chile al Atlántico por el estrecho de Magallanes. El domingo ingresó a la Argentina y se desplazó a las costas de Rawson, Necochea y Mar del Plata. El objetivo es realizar las siguientes tareas en conjunto con la Armada Argentina: Esto se dio en el marco del ejercicio Southern Seas 2026, donde el portaaviones recorre la región para realizar ejercicios combinados con distintas fuerzas. En la Argentina tomó el nombre de Passex, que fue aprobado por decreto de Necesidad y Urgencia presidencial. En el caso de la Flota de Mar de la Armada se sumaron las siguientes unidades: Asimismo, se sumaron otros cuatro buques y dos aviones P3C Orion al ejercicio del Passex 2026. Los ejercicios comenzaron este lunes y durarán hasta este jueves 30 de abril. El capitán de corbeta Julio Escudero explicó en un comunicado de la Armada argentina que “se crean vínculos de confianza y camaradería que son fundamentales para enfrentar desafíos compartidos. Fui testigo de la notable capacidad de adaptación y respuesta de nuestro grupo. Cada operación e intercambio llevados a cabo reforzó nuestras habilidades colectivas y nuestra preparación para responder ante cualquier contingencia”. Asimismo, continuó: “Esto no solo muestra la pericia de nuestras Marinas, sino también nuestro compromiso con el orden internacional basado en normas, el cual es esencial para la estabilidad en la región”. El USS Nimitz (CVN‑68) es un portaaviones nuclear de la Armada de los Estados Unidos y el buque líder de su clase. Es una de las naves de guerra más grandes y complejas jamás construidas. Cuenta con las siguientes características: Sirve como apoyo en operaciones de combate, vigilancia y ayuda humanitaria. Su base aérea móvil es una herramienta clave en la disuasión militar por parte de Estados Unidos.