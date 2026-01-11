Se develó el misterio: el arma secreta y de última tecnología con la que EE.UU capturó a Maduro.

El descubrimiento del siglo: la revelación donde reposan decenas de toneladas de oro a 2000 metros bajo el mar y pertenece todo a una provincia

Un reportaje periodístico basado en fuentes anónimas y testimonios atribuidos a un oficial venezolano reavivó el debate sobre el uso de tecnología militar avanzada por parte de Estados Unidos en el operativo denominado “Absolute Resolve”, ocurrido en Caracas.

Con el paso del tiempo, distintos medios retomaron el episodio y pusieron el foco en herramientas no convencionales que habrían sido empleadas durante el operativo, siempre según versiones periodísticas y sin respaldo documental oficial.

Qué se dijo sobre la tecnología utilizada en el operativo

De acuerdo con el relato difundido por el New York Post, citando fuentes de la Casa Blanca y a un testigo anónimo presente en la zona, Estados Unidos habría desplegado sistemas de alta tecnología que provocaron una rápida desorganización de las fuerzas locales.

Siempre según ese testimonio, se habría registrado:

onda sonora de que causó malestares físicos severos en personas presentes, como sangrado nasal y vómitos. Una alta intensidad que causóen personas presentes, como sangrado nasal y vómitos.

La interrupción simultánea de sistemas de radar y comunicaciones durante el operativo.

La aparición de drones y vehículos no tripulados, que generaron confusión en el área.

Francisco Marotta

La postura de la Casa Blanca

Hasta el momento, no existen comunicados oficiales del Gobierno de Estados Unidos que confirmen el uso de un arma secreta o experimental en Caracas. Tampoco hay informes públicos de organismos internacionales que validen la existencia de efectos masivos como los descriptos en el testimonio.

Especialistas en defensa consultados por distintos medios, en tanto, suelen señalar que las armas de energía dirigida y los sistemas de guerra electrónica existen y están en desarrollo desde hace años.

Qué tecnologías militares existen y suelen mencionarse en estos contextos

Según información pública y documentos de defensa conocidos, entre las tecnologías que suelen citarse en debates similares se encuentran:

Sistemas de guerra electrónica , capaces de interferir comunicaciones y radares.

Armas acústicas o de energía dirigida , cuyo uso operativo real sigue siendo limitado y poco documentado.

Drones y plataformas no tripuladas, ya ampliamente utilizadas en operaciones de vigilancia y apoyo.

El caso de Caracas continúa siendo objeto de interpretaciones y versiones contrapuestas, sin que hasta ahora exista una confirmación oficial que respalde el relato sobre un arma secreta utilizada en el operativo.