Mantener el colesterol bajo control no depende únicamente de los medicamentos. La alimentación también cumple un papel clave y existen productos accesibles que pueden ayudar a mejorar los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”.

Entre ellos aparece un alimento económico, fácil de conseguir y presente en muchos hogares argentinos, aunque su consumo suele estar por debajo de lo recomendado. Los especialistas destacan que su aporte de fibra soluble puede convertirse en un aliado para la salud cardiovascular.

La avena, el alimento barato que ayuda a reducir el colesterol

La avena figura entre los alimentos más recomendados para quienes buscan cuidar el corazón y mejorar su perfil lipídico.

Su principal beneficio está relacionado con la fibra soluble, una sustancia que se une al colesterol en el sistema digestivo y ayuda a eliminarlo antes de que pase al torrente sanguíneo.

Incorporarla en el desayuno es una de las formas más sencillas de sumar este nutriente a la alimentación diaria. Una porción de avena aporta entre uno y dos gramos de fibra soluble .

Además, puede combinarse con frutas como banana o frutillas para aumentar aún más el aporte de fibra.

La avena figura entre los alimentos más recomendados para quienes buscan cuidar el corazón y mejorar su perfil lipídico. (Foto: Archivo)

Otros alimentos recomendados para controlar el colesterol alto

La avena no es la única opción que puede contribuir a mejorar los niveles de colesterol. Existen otros alimentos que también demostraron beneficios para la salud cardiovascular.

Entre los más destacados se encuentran:

Legumbres.

Frutos secos.

Pescados grasos ricos en omega-3.

Alimentos enriquecidos con esteroles y estanoles vegetales .

Las legumbres aportan grandes cantidades de fibra soluble y generan mayor sensación de saciedad, mientras que los frutos secos contienen grasas saludables que ayudan a proteger el corazón.

Por su parte, el pescado graso, como el salmón, la caballa o las sardinas, aporta ácidos grasos omega-3 que ayudan a reducir los triglicéridos y favorecen la salud cardiovascular.