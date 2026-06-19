Alerta Ola Polar: una fuerte tormenta y frente helado azotará a parte del país por 48 horas y hay pronóstico de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió un aviso dirigido a toda la población del territorio azteca por el avance de un frente de tormentas que provocará un diluvio histórico durante uno de los últimos fines de semana de junio.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó que a partir del viernes se esperan precipitaciones intensas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Alerta por vientos fuertes de casi 100 km/h a partir del viernes en todas estas zonas del país

Para el viernes 19 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional prevé fuertes rachas de viento en distintas zonas del país. En algunos estados del territorio azteca las ráfagas podrían alcanzar hasta los 80 km/h, entre los que se incluyen:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Durante el transcurso de la jornada, podrían verse afectadas incluso otras entidades con los siguientes fenómenos:

Viento de componente sur (surada) de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El pronóstico del tiempo para la República Mexicana durante el viernes 19 de junio. (Foto: SMN) SMN

¿Dónde llueve durante el penúltimo fin de semana de junio?

Entre el viernes 19 y el domingo 21 de agosto, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical núm. 8, divergencia en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, así como una nueva onda tropical, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional, excepto en la península de Baja California; pronosticándose lluvias puntuales intensas el sábado en Chiapas.

El pronóstico de precipitación total acumulada que regirá hasta el domingo 21 de junio. (Foto: SMN) SMN

Viernes 19 de junio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (suroeste), Sinaloa (este y noreste), Durango (noroeste y sureste), Coahuila (noreste), Zacatecas (oeste), Jalisco (este y noreste), Michoacán (norte y costa), Guanajuato (centro, oeste y sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur y suroeste), Estado de México (noroeste, norte y centro), Puebla (suroeste), Morelos, Guerrero (norte y noreste), Oaxaca (noroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Nayarit (norte y este), Colima, Nuevo León (oeste y sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y este), Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tabasco y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Sábado 20 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte), Aguascalientes, Zacatecas (sur y este), San Luis Potosí (norte y oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), Estado de México (suroeste), Michoacán (este y sureste), Guerrero (oeste y sureste) y Oaxaca (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Colima, Guanajuato, Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte), Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo.

Domingo 21 de junio