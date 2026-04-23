Incorporar nueces a la alimentación diaria se convirtió en una de las recomendaciones más repetidas por especialistas en nutrición y salud cardiovascular. Este fruto seco, rico en grasas saludables, fibra y antioxidantes, demostró tener un impacto directo en la reducción del colesterol LDL, conocido como “malo”. Diversos estudios científicos coinciden en que no solo importa incluirlas en la dieta, sino también respetar una cantidad específica para potenciar sus beneficios sin excederse en calorías. De acuerdo con investigaciones y organismos de referencia en nutrición, la porción ideal es de 30 gramos diarios, lo que equivale aproximadamente a un puñado o entre 10 y 14 mitades de nuez. Esta cantidad fue establecida a partir de estudios que analizaron el impacto de las nueces en la salud metabólica y cardiovascular a largo plazo, y es suficiente para obtener beneficios sin generar un exceso calórico. Algunas recomendaciones más flexibles también sugieren consumir entre 5 y 7 nueces enteras por día, manteniéndose dentro de ese rango saludable. El efecto de las nueces sobre el colesterol está respaldado por múltiples estudios clínicos. Su composición nutricional es clave: Estos componentes actúan en conjunto para mejorar el perfil lipídico, reducir la inflamación y favorecer la salud cardiovascular. Incluso, algunos análisis señalaron que su consumo regular puede reducir el colesterol LDL hasta en un 10%. Una de las ventajas de las nueces es su versatilidad. Se pueden sumar fácilmente en distintas comidas del día: Lo importante es mantener la regularidad y la cantidad recomendada, ya que un consumo excesivo podría sumar más calorías de las necesarias. En un contexto donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte a nivel global, pequeños cambios en la alimentación pueden marcar la diferencia. Sumar un puñado de nueces por día aparece como una estrategia simple, accesible y respaldada por la evidencia científica para mejorar la salud del corazón y mantener el colesterol bajo control.