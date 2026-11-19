Con la llegada de las altas temperaturas, el aire acondicionado se convierte en el mejor aliado para combatir el calor.

Sin embargo, muchas personas se encuentran con un problema recurrente: el aire acondicionado está prendido, pero no enfría.

Antes de llamar un técnico o pagar por reparaciones, conviene revisar algunas partes del split para garantizar que esté óptimo para funcionar.

¿Qué revisar en el aire acondicionado si no enfría?

Los filtros de los equipos suelen ensuciarse tras su uso constante. Estas piezas se encuentran en la unidad interior y su función principal es retener polvo, pelusas y otras partículas del aire.

Suelen ser mallas o rejillas plásticas lavables ubicadas detrás de la tapa frontal. Con su uso acumulan suciedad y pueden obstruirse, lo que reduce el flujo de aire y hace que el equipo funcione con menor eficiencia.

De esta manera, si el aire acondicionado no enfría como antes, una de las primeras cosas que conviene revisar es el estado de los filtros. Si tienen polvo o suciedad, se pueden retirar para limpiarlos.

El aire acondicionado no funciona como antes: el secreto de los expertos para recuperar el frío sin llamar a un técnico. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo limpiar los filtros del aire acondicionado

Gastón, de la ferretería FASE (@fase.com.ar), compartió en TikTok un video en el que explica paso a paso cómo limpiar los filtros del aire acondicionado y qué precauciones tomar para no dañarlos.

Según explica en el video, lo primero que hay que hacer es levantar la tapa del equipo, incluso si es necesario hacer algo de fuerza. Al mostrar un filtro sucio, advierte que la acumulación de suciedad “tapa el aire de entrada. Por ende, el aire va a enfriar menos”.

Para retirar los filtros, explica que solo hay que tirar de ellos hacia arriba y liberar las trabitas. Luego, recomienda colocarlos en una bacha con la parte externa hacia abajo, ya que es la zona por donde entra el aire y donde se concentra la suciedad.

Para la limpieza, Gastón señala que alcanza con colocar los filtros bajo el agua. “ No hace falta ni un cepillo, ni una esponja, ni nada. Simplemente un chorrito de agua para que lo limpie ”, explica.

En los equipos que pueden acumular grasa por estar instalados cerca de la cocina, recomienda dejarlos en remojo en agua tibia con detergente y luego enjuagarlos con agua caliente. En estos casos, también desaconseja utilizar cepillos, esponjas o incluso frotarlos con la mano: “Nunca ni lo cepilles ni le pases una esponja ni la mano, ni nada”, advierte.

El especialista explica que fregar los filtros puede dañar el tramado plástico. Esto puede hacer que la malla comience a abrirse y pierda parte de su función.

Cada cuánto limpiar los filtros del aire acondicionado

La frecuencia de limpieza de los filtros dependerá del uso del equipo y de las condiciones del ambiente. Como regla general, conviene revisar los filtros cada dos semanas durante los períodos de uso frecuente.

En hogares con mascotas, mucho polvo o equipos instalados cerca de la cocina, puede ser necesario limpiarlos con mayor frecuencia. Mantener los filtros libres de suciedad ayuda a conservar una buena circulación de aire y que el equipo funcione de manera más eficiente.