Con la llegada de las temperaturas más altas, los equipos de aire acondicionado vuelven a funcionar durante varias horas al día. Sin embargo, su instalación en los edificios de la Ciudad de Buenos Aires no es completamente libre: el Código de Edificación establece condiciones específicas para colocar estos aparatos en las fachadas y contempla cómo deben resolverse sus cañerías y desagües.

La regulación busca que las instalaciones se integren al diseño de los edificios y no alteren sus frentes. También exige que los componentes relacionados con el funcionamiento de los equipos estén contemplados desde el proyecto.

Esto es importante para los casos en los que el agua de condensación termina cayendo sobre espacios comunes, propiedades vecinas o la vereda.

Qué dice el Código de Edificación sobre los desagües del aire acondicionado

El artículo 3.1.4.4 del Código de Edificación de CABA establece que las instalaciones de climatización, sus cañerías de alimentación y sus desagües deben estar determinados y diseñados en los proyectos.

Esto implica que el recorrido y la evacuación del agua de condensación deben contemplarse desde la planificación de la instalación. La norma también fija una altura mínima de tres metros sobre la cota de parcela para colocar equipos de climatización en los frentes.

Qué otras condiciones establece la ley para instalar un aire acondicionado en CABA

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El Código también determina dónde deben colocarse los equipos. En las plantas altas, deben ubicarse en balcones o terrazas, salvo que su instalación esté contemplada en el diseño de la fachada: en esta última condición, pueden sobresalir como máximo 30 centímetros de la línea de fachada.

A su vez, los aparatos deben instalarse de manera ordenada, siguiendo la disposición del conjunto de equipos de los demás usuarios del edificio.

La normativa exige que queden mimetizados con el frente o que se utilicen soluciones similares que cuenten con la aprobación de la autoridad de aplicación.

Los soportes visibles y los aires acondicionados de ventana están prohibidos

Otra de las condiciones del Código es que los equipos deben quedar cubiertos en su totalidad. Por ese motivo, el artículo prohíbe colocarlos en ménsulas u otros tipos de soportes que puedan verse desde el exterior de cualquiera de las fachadas.

La norma también establece una restricción para los modelos de aire acondicionado de ventana: no pueden instalarse directamente en la mampostería. En cambio, sí está permitido colocarlos dentro de los vanos de las aberturas.

Por último, el artículo señala que cualquier otro agregado o instalación que no esté expresamente contemplado en el Código puede admitirse siempre que no afecte la composición arquitectónica del edificio ni la estética del lugar.