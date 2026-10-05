La escala salarial de octubre contempla un básico y una suma no remunerativa para los trabajadores alcanzados por el convenio. Fuente: Archivo.

Los cajeros de supermercado alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 tienen en octubre una escala salarial definida según la categoría en la que se encuentre cada trabajador.

El esquema contempla tres categorías de cajeros y establece para cada una un salario básico junto con una suma fija no remunerativa.

Sobre ese monto también pueden aplicarse adicionales vinculados con la actividad, como falla de caja, antigüedad y presentismo.

Qué tareas hacen los cajeros A, B y C

La categoría salarial de un cajero no depende simplemente del nombre del puesto, sino de las tareas que efectivamente realiza. El Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 establece que la clasificación debe determinarse por la naturaleza de las funciones desempeñadas, independientemente de la denominación que utilice la empresa.

Dentro del convenio se contemplan tres situaciones para el personal que trabaja como cajero:

Cajero A: realiza exclusivamente operaciones de cobro de contado y/o crédito .

Cajero B: además de cobrar operaciones de contado y crédito, cumple tareas administrativas relacionadas con la caja o tareas de empaque .

Cajero C: corresponde a los cajeros de entidades financieras, una categoría que no debe confundirse con los cajeros de supermercados.

A su vez, el convenio indica que cuando un trabajador realiza habitualmente tareas correspondientes a más de una categoría salarial, debe recibir el salario de la categoría mejor remunerada que efectivamente desempeñe, salvo determinadas situaciones de reemplazo temporario.

Cuánto gana un cajero de supermercado en octubre 2026

Para octubre de 2026, los valores correspondientes a los cajeros de Comercio son los mismos que rigen para el tramo septiembre-noviembre.

La escala contempla tres categorías:

Cajero A: $1.320.875.

Cajero B: $1.326.821.

Cajero C: $1.334.462.

Estos importes corresponden al total bruto de la escala, antes de los descuentos que puedan aplicarse sobre el salario.

Categoría Básico Suma no remunerativa Total Cajero A $1.200.875 $120.000 $1.320.875 Cajero B $1.206.821 $120.000 $1.326.821 Cajero C $1.214.462 $120.000 $1.334.462

La escala salarial está compuesta por dos partes: el sueldo básico que corresponde a cada categoría y una suma adicional de $120.000. Esta última se denomina “no remunerativa” porque, por el momento, no forma parte del salario básico.

Por ejemplo, un Cajero A tiene un básico de $1.200.875 y, al sumar los $120.000, alcanza un total de $1.320.875 en la escala de octubre.

Qué adicionales puede cobrar un cajero de supermercado

El salario de los cajeros de supermercado se determina según la categoría y los adicionales que correspondan. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Según las características de cada puesto y la situación del trabajador, pueden incorporarse distintos adicionales previstos por el convenio.

Adicional para cajeros

El Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 contempla un adicional específico para los cajeros, relacionado con las tareas de cobro y manejo de dinero.

Para septiembre, octubre y noviembre de 2026, los valores establecidos son:

Cajeros A y C: $147.107,23 mensuales.

Cajeros B: $579.273,89 mensuales.

Presentismo

El presentismo es un adicional que se suma al sueldo cuando el trabajador cumple con las condiciones de asistencia establecidas por el convenio, previstas en el artículo 40 del CCT 130/75.

Por eso, el monto final puede variar de un trabajador a otro según su situación.

Antigüedad

El adicional por antigüedad reconoce el tiempo que el trabajador lleva desempeñándose en la actividad. Para los empleados alcanzados por el convenio de Comercio, se establece un incremento del 1% por cada año de antigüedad.

Por esta razón, dos trabajadores que tengan la misma categoría pueden terminar con ingresos diferentes si uno de ellos tiene más años de antigüedad o si no reúne las mismas condiciones para percibir determinados adicionales.

El monto de la escala funciona como una referencia, pero el total del recibo de sueldo puede variar según los adicionales que correspondan en cada caso.

Qué puede pasar con el sueldo de los cajeros después de octubre

La escala que rige en octubre también se mantiene durante noviembre, pero el esquema salarial puede tener cambios. El acuerdo de Comercio contempla una revisión en octubre de 2026, por lo que los valores pueden volver a modificarse después de ese período.

A su vez, desde diciembre comenzará otro cambio importante: los $120.000 que hoy figuran como suma no remunerativa pasarán progresivamente al salario básico. La incorporación está prevista en seis tramos de $20.000 , entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

De esta forma, para saber cuánto cobrará un cajero en los próximos meses habrá que mirar la categoría y los adicionales, pero también las nuevas actualizaciones que puedan surgir del acuerdo de Comercio.