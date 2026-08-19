DiDi renovó su tecnología en Argentina y suma nuevas funciones para conductores y pasajeros: cómo funcionará el nuevo sistema

En el marco de sus seis años de operación en el país, DiDi presentó una profunda renovación en su infraestructura tecnológica orientada a reducir el margen de error humano y reforzar la prevención en cada traslado.

Con presencia en más de 400 localidades argentinas , la compañía china abrió los detalles de su matriz de datos y su renovado algoritmo de emparejamiento.

Las mejoras abarcan desde un sistema cartográfico diseñado a la medida del tránsito local hasta herramientas de accesibilidad e inteligencia predictiva en tiempo real.

Las principales innovaciones tecnológicas del nuevo sistema

La actualización del algoritmo introduce optimizaciones específicas en la navegación y la verificación de identidad dentro de la aplicación.

Entre los puntos más destacados se encuentran:

Cartografía propia y navegación eficiente: La app reemplaza servicios de terceros por un mapa propio con 14 optimizaciones locales, reduciendo un 20% los desvíos no planificados y logrando un 90% de exactitud en los tiempos de llegada.

Seguridad y verificación en tiempo real: Incorpora confirmación de código PIN con audio para el abordaje, vista de calle en 360 grados, alerta de desvíos, grabación de audio a bordo y activación automática del “Modo Búho” en franjas nocturnas.

Algoritmo de emparejamiento e inclusión: Mientras que el 15% de los choferes son mujeres, el sistema permite que las conductoras elijan llevar únicamente a pasajeras. Además, cruza variables como estilo de conducción, volumen de música e historial para concretar el viaje ideal.

Monitoreo dinámico del entorno: Implementa guía peatonal hasta el vehículo, mapas con alerta de congestión por colores, horarios de días festivos por localidad y cuenta regresiva de semáforos.

DiDi renovó su tecnología en Argentina y suma nuevas funciones para conductores y pasajeros: cómo funcionará el nuevo sistema

Reducción de incidentes y beneficios para conductores

Según datos relevados por la empresa, la aplicación de este enfoque preventivo permitió que el 99,99% de los viajes en Argentina concluyan sin reportes de anomalías, registrando una baja interanual del 55% en incidentes .

A la par del control mediante reconocimiento facial aleatorio y la revisión de antecedentes penales tras el alta de choferes, la firma busca la fidelización de sus conductores en el contexto económico actual.

Para ello, reforzó su programa de lealtad con incentivos operativos directos, incluyendo un descuento de hasta el 25% en la carga de combustible.