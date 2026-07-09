En esta noticia ¿Dónde y cuándo piden más cerveza?

La cerveza se está consolidando como uno de los productos de mayor tracción para el comercio de proximidad en las plataformas de entrega a domicilio, un segmento que gana relevancia conforme los consumidores trasladan parte de sus compras cotidianas al canal digital.

Entre enero y mayo de 2026, las ventas de cerveza realizadas a través de DiDi Shop generaron más de MXN $50 millones para negocios locales, supermercados y tiendas de conveniencia que operan dentro de la plataforma, de acuerdo con datos de la compañía.

La empresa de origen chino compartió que en ese mismo periodo, los usuarios adquirieron más de 750,000 cervezas a través de DiDi Shop, considerando todas las marcas y presentaciones disponibles. Para dimensionar el volumen, la empresa estima que esa cantidad equivaldría a llenar más de ocho veces el Estadio Banorte o más de 11 veces el Estadio GNP Seguros si cada cerveza representara a una persona.

La cifra confirma el papel que el comercio electrónico de última milla comienza a desempeñar para una industria que, además de ser una de las más importantes del sector de bebidas en México, busca nuevos canales para acercarse al consumidor fuera de los puntos de venta tradicionales, principalmente tiendas físicas.

El crecimiento del quick commerce ha llevado a plataformas como DiDi Shop, Rappi y Uber Eats a competir por las compras de conveniencia, incorporando supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias como parte de su oferta, más allá del reparto de comida preparada.

Incluso los grandes grupos cerveceros como AB InBev están aprovechando este canal; así lo hizo con TaDa, su plataforma exclusiva para la venta de bebidas de la compañía, entre las que se encuentran Corona, Modelo, Victoria, Pacífico, Michelob Ultra, Stella Artois y Bud Light.

Aunque AB InBev no publica cifras financieras específicas de TaDa para México, se puede tener una dimensión de la demanda por sus 5 millones de descargas en Google Play.

¿Dónde y cuándo piden más cerveza?

La demanda de cerveza en la plataforma de DiDi Shop se concentró principalmente en las grandes ciudades del país. Ciudad de México encabezó el número de pedidos con al menos un producto de cerveza, seguida de Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Cancún, Mexicali y Chihuahua.

Los hábitos de consumo también muestran oportunidades para los comercios afiliados a la plataforma. Los sábados fueron el día de mayor demanda de cerveza, mientras que entre las 22:00 y las 04:00 horas se realizaron cerca de 60,000 pedidos durante los primeros cinco meses del año.

Las fechas asociadas a eventos deportivos y celebraciones familiares también impulsaron las ventas. El 30 de mayo, cuando coincidieron las finales de la UEFA Champions League y la Copa de Campeones de la Concacaf, se registró el mayor número de pedidos de cerveza en la aplicación. Además, el 10 de mayo los pedidos crecieron más de 500% respecto al Día de las Madres de 2025.

En cuanto a las preferencias de consumo, la cerveza en lata concentró la mayor demanda dentro de la plataforma, particularmente las presentaciones de 473 y 355 mililitros.

El crecimiento de esta categoría refleja una transformación más amplia del comercio minorista. En los últimos años, las aplicaciones de entrega han ampliado su oferta más allá de los alimentos preparados para incorporar compras de supermercado y conveniencia, convirtiéndose en un canal adicional de ventas para miles de establecimientos.

DiDi Shop opera actualmente con una red de más de 13,000 tiendas de conveniencia, supermercados, farmacias y otros comercios distribuidos en más de 60 ciudades del país, donde compite con otros jugadores del segmento de quick commerce por un mercado impulsado por las compras inmediatas y la conveniencia.