Uber invertirá en la startup latinoamericana Galgo, especializada en la venta y financiamiento de motocicletas. Fuente: ©Marcelo Justo

Delivery Uber invierte en la startup Galgo para ampliar soluciones de movilidad para conductores y repartidores La inversión, cuyo monto no fue revelado, se destinará para diferentes mercados en Latinoamérica, empezando por México y posteriormente se extenderá a Chile y Colombia.

Uber invierte en la startup Galgo para ampliar soluciones de movilidad para conductores y repartidores

Uber invertirá en la startup latinoamericana Galgo, especializada en la venta y financiamiento de motocicletas, como parte de una estrategia para ampliar el acceso a vehículos entre sus conductores y repartidores, informaron ambas compañías este miércoles. Los términos financieros de la inversión no fueron revelados.

La colaboración comenzará en México y posteriormente se extenderá a Chile y Colombia durante el primer trimestre de 2027.

El acuerdo contempla el desarrollo de productos de financiamiento diseñados específicamente para los conductores y repartidores de Uber. De acuerdo con Galgo, la inversión también permitirá financiar su expansión hacia un cuarto país de América Latina a principios de 2027, además de fortalecer sus capacidades en tecnología, datos e inteligencia artificial.

La operación ocurre en un contexto en el que las motocicletas tienen un papel relevante en la movilidad y los servicios de reparto en América Latina, particularmente como una alternativa de transporte de menor costo. Para Uber, facilitar el acceso a estos vehículos puede ampliar las opciones de quienes utilizan la plataforma como fuente de ingresos.

Galgo, fundada en 2018 y con sede en Santiago de Chile, se dedica a la venta y financiamiento de motocicletas para consumidores del mercado masivo, incluidos clientes con acceso limitado al crédito bancario tradicional. Hasta ahora, la compañía ha levantado u$S 100 millones de dólares en capital.

La empresa asegura que el negocio crece alrededor de 50% anual y que alcanzó el punto de equilibrio durante el último trimestre.

La alianza refleja el interés de Uber por facilitar el acceso a los activos que sus conductores y repartidores necesitan para trabajar. En el caso de América Latina, donde las motocicletas son ampliamente utilizadas para transporte y reparto, este tipo de soluciones financieras puede convertirse en un componente relevante para ampliar la oferta de movilidad y servicios de la plataforma.