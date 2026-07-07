Las plataformas digitales se consolidaron como una alternativa para que más mujeres generaran ingresos, emprendieran y accedieran a servicios financieros en México, afirmó DiDi, al señalar que alrededor de 200 mil mujeres obtuvieron ganancias mediante su ecosistema de movilidad, reparto y soluciones financieras.

La empresa destacó que este fenómeno ocurre en un contexto en el que la participación de las mujeres en la economía nacional pasó de 41 a 46% durante las últimas dos décadas, de acuerdo con el Monitor Mujeres en la Economía 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque persisten barreras que limitan su desarrollo económico.

DiDi explicó que su plataforma reúne más de 20 servicios, entre ellos movilidad, entrega de comida y productos financieros, lo que ha permitido que miles de mujeres encuentren esquemas de trabajo con horarios flexibles o desarrollen actividades de emprendimiento.

Trabajo flexible impulsa los ingresos

La compañía indicó que las mujeres representan alrededor del 10% de los conductores registrados y el 18% de los repartidores de DiDi Food.

Además, citó un estudio elaborado por Kreab en 2024, según el cual las mujeres conductoras registraron un incremento promedio de 40% en sus ingresos gracias a la plataforma. La empresa ejemplificó este impacto con casos de conductoras y repartidoras que lograron mayor estabilidad económica o iniciaron negocios propios.

En materia de movilidad, señaló que 62% de los pasajeros de la aplicación son mujeres. De acuerdo con el estudio Así se mueve México, elaborado por DiDi y Kantar, 68% de sus viajes tienen como destino actividades laborales o educativas, mientras que otro 10% corresponde a temas de salud.

También crece la inclusión financiera

DiDi informó que las mujeres representan 46% de los usuarios de sus productos de crédito, como DiDi Préstamos y DiDi Card, además de 30% de las cuentas de DiDi Cuenta.

La empresa destacó que estos productos ayudan a ampliar el acceso al financiamiento en un país donde solo 36% de las mujeres tiene acceso al crédito tradicional. Entre las usuarias de DiDi Préstamos, 43% destina los recursos a atender imprevistos, 30% a gastos cotidianos y 24% a educación o emprendimientos.

Asimismo, informó que durante 2025 más de 11 millones de mexicanas realizaron más de 100 millones de pedidos en DiDi Food, reflejo del creciente uso de plataformas digitales tanto para el consumo como para el desarrollo de negocios.

La compañía añadió que continuará impulsando iniciativas para fortalecer la movilidad segura y ampliar las oportunidades económicas para las mujeres