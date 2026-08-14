Construirán el metrocable más largo y con más estaciones del país: será la nueva joya de transporte y el orgullo del país.

La obra tendrá seis estaciones y cerca de cinco kilómetros de recorrido.

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Medellín avanza en la planeación de un nuevo metrocable que promete convertirse en una de las obras de movilidad más importantes del Valle de Aburrá. El proyecto Cable Aéreo San Antonio de Prado-La Estrella tendrá una extensión aproximada de cinco kilómetros, seis estaciones y una inversión estimada de $1,3 billones, de acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Medellín y el Metro de Medellín.

La nueva línea conectará el corregimiento de San Antonio de Prado con la estación La Estrella de la Línea A del Metro y tendrá influencia sobre territorios de Medellín, La Estrella e Itagüí . La apuesta busca convertirse en una alternativa para mejorar los desplazamientos de miles de habitantes que actualmente enfrentan recorridos extensos hacia el resto del Valle de Aburrá.

¿Dónde estará ubicado el nuevo metrocable de Medellín?

El nuevo metrocable de Medellín tendrá como punto de integración la estación La Estrella de la Línea A y avanzará hacia San Antonio de Prado. El corredor tendrá seis estaciones distribuidas a lo largo de aproximadamente cinco kilómetros y permitirá conectar zonas que hoy tienen dificultades de acceso y altos tiempos de desplazamiento.

Aunque el proyecto atenderá directamente a Medellín y La Estrella, su recorrido tendrá incidencia sobre Itagüí. Por eso, uno de los aspectos particulares de esta obra es su dimensión metropolitana y la necesidad de coordinación entre diferentes entidades territoriales.

El Metro de Medellín señala que actualmente se adelantan estudios y diseños a nivel de factibilidad, en los que se analizan aspectos técnicos, operacionales, urbanos, ambientales, sociales, prediales, financieros e institucionales.

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¿Cuántas estaciones tendrá el metrocable de San Antonio de Prado?

La nueva línea tendrá seis estaciones, una cifra que la convertiría en el metrocable urbano con mayor número de estaciones de la red de este tipo en Colombia , según lo informado por el Metro de Medellín.

El sistema comenzará en el entorno de la estación La Estrella y terminará en San Antonio de Prado. Su diseño busca que el usuario pueda hacer conexión con el sistema Metro y, desde allí, continuar hacia diferentes sectores del Valle de Aburrá.

Uno de los principales objetivos es que el cable funcione como una nueva alternativa de acceso para San Antonio de Prado, un territorio que actualmente depende en buena medida de la conexión vial para sus desplazamientos.

¿Cuánto costará construir el nuevo metrocable de Medellín?

La inversión estimada para construir el metrocable San Antonio de Prado-La Estrella es de aproximadamente $1,3 billones. Los recursos previstos para la construcción serán aportados por el Distrito de Medellín, según la información oficial divulgada sobre el proyecto.

El valor todavía corresponde a una estimación de las etapas iniciales de estructuración. Precisamente, los estudios de factibilidad permitirán precisar el presupuesto definitivo, además de establecer las características técnicas que tendrá la infraestructura.

El proyecto también contempla la definición de elementos fundamentales como las pilonas, las cabinas, las estaciones y las necesidades prediales que deberán resolverse antes de iniciar las obras.

¿Cuándo estaría listo el metrocable de San Antonio de Prado?

El cronograma divulgado por la Alcaldía de Medellín y el Metro contempla que el proyecto avance hacia la etapa de contratación y adjudicación durante el tercer trimestre de 2027. Una vez se dé la orden de inicio, la construcción tendría una duración aproximada de 30 meses.

Con ese calendario, la infraestructura podría quedar terminada hacia 2029, siempre que se cumplan las diferentes etapas previstas y no se presenten modificaciones en el cronograma.

Por ahora, el proyecto todavía se encuentra en fase de factibilidad. Esto significa que la obra no está en construcción y que aún deben completarse los estudios necesarios para definir con precisión su ejecución.

¿Cuántas personas se beneficiarán con el nuevo metrocable?

Uno de los principales impactos esperados está relacionado con la población que vive en el área de influencia del corredor. El Metro de Medellín calcula que serán cerca de 210.000 habitantes los beneficiados por la nueva conexión, principalmente personas de estratos 2 y 3.

Además, la capacidad proyectada del sistema será de 2.700 pasajeros por hora y por sentido, mientras que la estimación divulgada por la Alcaldía apunta a cerca de 30.000 usuarios diarios.

La intención es que el nuevo cable no sea solamente una infraestructura aislada, sino que haga parte del sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá y permita conectar a los habitantes de San Antonio de Prado con otros puntos de Medellín y los municipios vecinos.

¿Cuánto tiempo se ahorrarían los usuarios con el nuevo metrocable?

Uno de los cambios más importantes estaría en los tiempos de viaje. Según las estimaciones presentadas por el Metro de Medellín, desplazamientos que actualmente pueden tomar entre 45 y 60 minutos podrían reducirse a cerca de 20 minutos entre San Antonio de Prado y la estación La Estrella.

Esto convertiría al cable en una alternativa adicional para entrar y salir del corregimiento, especialmente durante los momentos de mayor congestión en las vías.

La conexión también facilitaría el acceso a oportunidades de empleo, educación, salud y servicios ubicados en diferentes zonas del Valle de Aburrá.

¿En qué etapa está actualmente el metrocable de San Antonio de Prado?

A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en estudios y diseños a nivel de factibilidad. En esta fase se están evaluando las diferentes variables que determinarán cómo será finalmente la obra.

Entre los aspectos que deben definirse están la solución técnica, la tecnología que utilizará el sistema, la ubicación definitiva de las estaciones, las necesidades prediales y las condiciones financieras del proyecto.