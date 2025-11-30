El comienzo de la semana llega con un escenario climático complejo para millones de personas en el centro y el este de Estados Unidos.

Tras el paso de un sistema que dejó fuertes nevadas durante el fin de semana, una nueva masa de aire frío abrirá la puerta a otra ronda de tormentas invernales, que podrían causar interrupciones en rutas, aeropuertos y actividades escolares.

Llega un frente frío que activa nevadas desde el lunes

De acuerdo con pronósticos recientes, un corredor de nieve se extenderá desde Kansas hasta Maine, avanzando rápidamente entre dos masas de aire opuestas: el frío del norte y el cálido del sur. En esa franja, el choque térmico generará nieve, aguanieve y tramos de lluvia helada, dependiendo de cada región.

Una nueva masa de aire frío abrirá la puerta a otra ronda de tormentas invernales, que podrían causar interrupciones en rutas, aeropuertos y actividades escolares. Fuente: Archivo.

Los especialistas anticipan acumulaciones generales de entre 1 y 6 pulgadas, aunque las zonas montañosas del noreste podrían superar las 12 pulgadas, especialmente en áreas elevadas de Nueva York, Connecticut, Massachusetts y el extremo oriental de Maine.

Cuáles serían las zonas más afectadas

Muchas áreas metropolitanas que habían escapado a la nevada del fin de semana podrían enfrentar un panorama muy distinto. Localidades como St. Louis, Kansas City, Indianapolis, Cincinnati, Pittsburgh, Scranton, Hartford y Portland estarían dentro del eje invernal de la tormenta.

En ciudades como Nueva York y Filadelfia, se espera una mezcla de nieve y lluvia que puede complicar los desplazamientos en horas pico. Además, un posible segundo sistema costero podría intensificar las precipitaciones y sumar condiciones resbaladizas en los suburbios.

En Boston, el tránsito podría volverse peligroso por la combinación de nieve y lluvia al norte y oeste de la ciudad. Más al sur, Washington D.C. quedaría bajo lluvia persistente, mientras que los estados del Atlántico medio y parte del sureste experimentarán precipitaciones intensas con riesgo de inundaciones menores.

Más tormentas en camino para los próximos días

Lejos de ser un evento aislado, esta tormenta marcará el inicio de un período invernal prolongado. Los meteorólogos anticipan que el patrón frío dominará buena parte del país durante los primeros días de diciembre, favoreciendo la llegada de nuevos sistemas capaces de generar nieve, hielo y lluvias intensas.

Incluso se analiza la posibilidad de otra tormenta significativa hacia el primer fin de semana de diciembre, con impacto en el Valle de Ohio, los Apalaches, el Atlántico medio y Nueva Inglaterra.

Las zonas más cercanas al corredor I-95 podrían recibir más lluvia que nieve, aunque los cambios de temperatura podrían modificar el escenario en cuestión de horas.