Tormentas, granizo y nevadas afectarán a varias provincias este domingo. La AEMET activa alertas por lluvias intensas y caída de temperatura.

El Gobierno apunta contra las comunidades gobernadas por el PP: la ley de reubicación de menores migrantes es obligatoria

Presupuestos 2026: Hacienda promete a las autonomías una financiación récord pero el PP asegura que es mentira

La llegada de un frente frío ha activado múltiples alertas meteorológicas en España, marcando un cambio radical en las condiciones del tiempo. Desde lluvias persistentes hasta nevadas, la inestabilidad atmosférica afectará a la mayor parte del país, y los expertos ya han emitido recomendaciones para extremar precauciones.

Este domingo, cuatro comunidades autónomas y dos ciudades autónomas permanecen en aviso amarillo por fenómenos adversos, con especial atención en las zonas del sur, el norte y el Mediterráneo. Además, se espera un descenso notable de las temperaturas y acumulaciones significativas de precipitación en varias regiones.

Las lluvias más fuertes se esperan en el Mediterráneo, Andalucía y Ceuta, con riesgo de granizo y tormentas eléctricas.

Cuáles son las regiones más afectadas por el temporal

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Andalucía, Baleares, Castilla y León y Cataluña, junto con Ceuta y Melilla, han sido incluidas en el nivel de aviso amarillo por lluvias intensas, tormentas, nevadas y fenómenos costeros.

En Andalucía, las provincias de Cádiz y Sevilla podrían registrar tormentas con granizo pequeño y precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado. En zonas como Grazalema o la Campiña gaditana, el riesgo es especialmente elevado.

Las Islas Baleares también se verán afectadas a partir de la tarde, sobre todo en la Sierra de Tramontana, el norte y nordeste de Mallorca y Menorca, donde se esperan acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado.

En el norte, Castilla y León está bajo aviso por nevadas en la Cordillera Cantábrica, con acumulaciones de hasta 5 centímetros por encima de los 1300 metros. En Cataluña, el riesgo se concentra en la costa del Ampurdán, con vientos del norte que podrían alcanzar rachas de 60 km/h.

En Ceuta y Melilla, la AEMET advierte de chubascos acompañados ocasionalmente de tormentas y granizo, con precipitaciones que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado.

Cómo avanzará el frente frío durante el día

El frente frío, que se desplazará desde el interior peninsular hacia el Mediterráneo, provocará cielos cubiertos, lluvias y nevadas en varias zonas. En el norte, la Cordillera Cantábrica y el Pirineo recibirán las primeras nieves, con cotas que bajarán a los 1000 metros.

La vertiente mediterránea, por su parte, mantendrá las lluvias durante buena parte del día, especialmente en el sureste peninsular, el Estrecho y los litorales del Mar de Alborán. Las temperaturas máximas descenderán en toda la península, mientras que las mínimas experimentarán ligeros aumentos en algunas regiones.

Canarias también registrará lluvias débiles en las islas de mayor relieve, aunque con menor intensidad que en la península. Se prevén vientos alisios moderados a fuertes en las zonas más expuestas.

Qué impacto tendrá el cambio de tiempo en la próxima semana

La AEMET estima que este episodio de inestabilidad podría continuar en los próximos días, con nuevas precipitaciones intermitentes en gran parte del país. Además, las bajas temperaturas, tanto en máximas como mínimas, podrían mantenerse al menos hasta mitad de semana.

La AEMET aconseja evitar desplazamientos en zonas bajo alerta amarilla por lluvia, nieve o viento.

Se recomienda a la población seguir los avisos actualizados en la web de la AEMET y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas bajo alerta. También se aconseja especial precaución en carretera debido a posibles heladas nocturnas y acumulaciones de nieve en zonas montañosas.