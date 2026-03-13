La educación es esencial para el progreso de los individuos y las comunidades, dado que influye en las oportunidades laborales, la calidad de vida y la equidad social. Por lo tanto, es crucial identificar qué naciones poseen los más destacados sistemas educativos para comprender los avances y los retos en la región. Estas evaluaciones facilitan una comprensión más profunda del rendimiento de los estudiantes y de las disparidades que aún requieren atención. Según el Índice de Resultados Escolares (IRE), que mide el porcentaje de adolescentes de 15 años que cursan la escuela sin repetir, abandonar o atrasarse, Chile lidera el ranking de América Latina. Este índice combina datos de encuestas de hogares y pruebas PISA para evaluar no solo la asistencia, sino también el desempeño en Lengua y Matemática. Por su parte, Chile se destaca con 38 de cada 100 estudiantes de 15 años que cumplen con estos criterios, logrando finalizar su escolaridad en tiempo y forma con un nivel adecuado de conocimientos. Además, la cobertura escolar en Chile se mantiene alta y alcanza al 95 % de los jóvenes hasta los 17 años, lo que refleja un sistema educativo consistente y políticas públicas sostenidas en el tiempo. Estas evaluaciones permiten entender mejor cómo se desempeñan los estudiantes y cuáles son las brechas que aún deben resolverse. Según el informe PISA de la OCDE, que evalúa el rendimiento escolar en lectura, matemática y ciencias, Chile y otros países latinoamericanos mostraron avances en la escolaridad en tiempo y forma, aunque persisten los desafíos en calidad educativa. Argentina presenta avances significativos en cobertura escolar, con un 97 % de adolescentes de 15 años asistiendo a la escuela en 2022. De ese grupo, 81 de cada 100 se encuentran en el grado correspondiente a su edad, lo que indica que muchos estudiantes permanecen dentro del sistema sin repetir ni abandonar. Sin embargo, al considerar el factor del rendimiento académico, es decir, si alcanzan los niveles mínimos en Lengua y Matemática según pruebas internacionales como PISA, la situación se transforma. Aproximadamente, solo 22 de cada 100 estudiantes logran cumplir con todos los requisitos del IRE. Esto posiciona a Argentina detrás de varios países latinoamericanos en términos de calidad educativa. La disminución de este indicador de resultados escolares se observa desde 2008, cuando el 26 % de los jóvenes alcanzaba ese nivel. Esto muestra un reto importante para mejorar la eficacia del sistema educativo. El Índice de Resultados Escolares considera ocho naciones: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Los resultados que indican la proporción de estudiantes de 15 años que cumplen con asistencia, escolaridad y niveles adecuados en Lengua y Matemática son los siguientes: