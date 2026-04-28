En 2025, España ha logrado un hito histórico en materia de defensa. Por primera vez, el país ha entrado en el top 15 de las naciones con mayor gasto militar a nivel mundial, según los datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). Este ascenso representa un salto significativo, impulsado por un aumento récord del gasto bélico que ronda el 50% respecto al año anterior, posicionándolo como uno de los países con mayor crecimiento en inversión militar del planeta. El gasto militar español alcanzó los 40.211 millones de euros según las estimaciones del SIPRI. Otras fuentes cercanas, como el Centre Delàs de Estudios por la Paz, cifran la inversión real (incluyendo conceptos asociados a defensa como la Guardia Civil y otras partidas) en torno a los 39.476 millones de euros, lo que equivaldría aproximadamente al 2,42% del PIB. El Gobierno, por su parte, reportó una cifra de 33.123 millones de euros tras la aprobación de un Plan de Rearme de 10.471 millones de euros en abril de 2025, con transferencias extraordinarias que elevaron el presupuesto del Ministerio de Defensa desde los 14.454 millones iniciales (prorrogados) hasta los 23.041 millones de euros (1,44% del PIB oficial). Se trata de un incremento que coloca a España en el puesto 15 del ranking global de gasto militar, superando por primera vez en décadas el umbral del 2% del PIB recomendado por la OTAN. Asimismo, se convirtió en el mayor aumento registrado en la historia reciente del país y lo convierte, además, en el segundo país europeo que más rápidamente escala posiciones, solo por detrás de Bélgica. A nivel mundial, el gasto en defensa continúa su tendencia alcista por undécimo año consecutivo. Estados Unidos sigue liderando con diferencia, con cerca de 954.000 millones de dólares (aproximadamente un tercio del total global). Le siguen China, que representa el 12% del gasto mundial y acumula 31 años de incrementos consecutivos, y Rusia, con un 6,6% del total. Los países de la OTAN en conjunto concentran el 55% del gasto militar mundial, cifrado en 1,58 billones de dólares. En Europa, el rearme se ha acelerado notablemente, con un aumento del 14% en el continente y del 16% en Europa Occidental. Este contexto geopolítico —marcado por tensiones en el este de Europa, el Indo-Pacífico y Oriente Próximo— ha impulsado a muchos aliados a elevar sus presupuestos. España no es una excepción: las presiones de la OTAN para alcanzar el objetivo del 2% del PIB han sido determinantes. Entre los 15 países con mayor presupuesto militar en 2025 se encuentran, por delante de España: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, India, Reino Unido, Ucrania, Arabia Saudí, Francia, Japón, Israel, Italia, Corea del Sur y Polonia. España entra en este selecto grupo con el mayor incremento porcentual entre los integrantes del top 15.