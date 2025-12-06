La educación es clave para el desarrollo de las personas y las sociedades, ya que impacta tanto en las oportunidades laborales como en la calidad de vida y la igualdad social. Por eso, conocer qué países cuentan con los mejores sistemas educativos es fundamental para entender avances y desafíos en la región.

Estas evaluaciones permiten entender mejor cómo se desempeñan los estudiantes y cuáles son las brechas que aún deben resolverse.

¿Cuál es el país con el mejor sistema educativo en América Latina?

Según el Índice de Resultados Escolares (IRE), que mide qué porcentaje de adolescentes de 15 años cursan la escuela sin repetir, abandonar o atrasarse, Chile encabeza el ranking de América Latina.

Este índice combina datos de encuestas de hogares y pruebas PISA para evaluar no solo la asistencia, sino también el desempeño en Lengua y Matemática.

Según el informe PISA de la OCDE, que evalúa el rendimiento escolar en lectura, matemática y ciencias, Chile y otros países latinoamericanos mostraron avances en la escolaridad en tiempo y forma, aunque persisten los desafíos en calidad educativa

Por su parte, Chile se destaca con 38 de cada 100 estudiantes de 15 años que cumplen con estos criterios, logran terminar su escolaridad en tiempo y forma con un nivel adecuado de conocimientos.

Además, la cobertura escolar en Chile se mantiene alta y llega al 95 % de los jóvenes hasta los 17 años, lo que refleja un sistema educativo consistente y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

¿Dónde se encuentra Argentina en este ranking educativo?

Argentina presenta avances importantes en cobertura escolar, con un 97 % de adolescentes de 15 años asistiendo a la escuela en 2022. De ese grupo, 81 de cada 100 se encuentran en el grado correspondiente a su edad, lo que indica que muchos estudiantes permanecen dentro del sistema sin repetir ni abandonar.

Sin embargo, cuando se incorpora el factor del rendimiento académico, es decir, si alcanzan los niveles mínimos en Lengua y Matemática según pruebas internacionales como PISA, la situación cambia.

Aproximadamente, solo 22 de cada 100 estudiantes logran cumplir con todos los requisitos del IRE. Esto posiciona a Argentina detrás de varios países latinoamericanos en términos de calidad educativa.

La baja de este indicador de resultados escolares se observa desde 2008, cuando el 26 % de los jóvenes alcanzaba ese nivel. Esto muestra un reto importante para mejorar la eficacia del sistema educativo.

Tasa de asistencia escolar de la población, en tiempo teórico, y con los conocimientos adecuados a los 15 años. (Observatorio Argentinos por la Educación)

¿Cómo se comparan los países latinoamericanos en educación?

El Índice de Resultados Escolares toma en cuenta ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Los resultados que reflejan la proporción de estudiantes de 15 años que cumplen con asistencia, escolaridad y niveles adecuados en Lengua y Matemática fueron los siguientes: