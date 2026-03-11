El informe examina la percepción de cada nación en aspectos tales como gobernanza, cultura, turismo, exportaciones e inversión. La imagen de los países en el mundo se evalúa cada vez más a través de rankings que miden su prestigio, confianza y percepción global. En este contexto, el índice internacional Nation Brands Index (NBI) ha vuelto a posicionar a Chile como el país de América Latina con mejor reputación internacional, superando a economías más grandes de la región. El Nation Brands Index evalúa la imagen global de los países en seis dimensiones principales: gobernanza, cultura, exportaciones, turismo, inversión y calidad de vida. Chile se destaca por su percepción de estabilidad, seguridad jurídica y confiabilidad económica, factores que influyen en cómo lo ven inversores, turistas y gobiernos extranjeros. La percepción de un país en el ámbito internacional es fundamental para su desarrollo. La imagen que proyecta influye en la atracción de inversiones y en la decisión de los turistas al elegir su destino. En este contexto, la estabilidad y la seguridad jurídica son elementos clave que contribuyen a la confianza de los actores globales. El ranking se fundamenta en encuestas realizadas a miles de individuos en diversos países, quienes evalúan la reputación de cada nación en función de: Este proceso de evaluación permite obtener una visión integral sobre la percepción que se tiene de cada país, considerando aspectos fundamentales que influyen en su imagen global.