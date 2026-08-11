El presidente Yamandú Orsi participó del aniversario de la puesta en servicio del Ferrocarril Central con un viaje en una dresina, un pequeño vagón de ocho plazas, desde la estación de Las Piedras, en el departamento de Canelones, hasta la nueva terminal de pasajeros, en Montevideo.

Orsi valoró la infraestructura ferroviaria instalada y dijo que la prioridad es unir la ciudad de Paso de los Toros con Rivera y el litoral, y pensar la posibilidad de conexiones con la producción paraguaya y argentina. “Hay que soñar, pensar y expandir”, afirmó.

A su vez, el mandatario no descartó la posibilidad de contar con un servicio de transporte de pasajeros, para lo cual aguarda un estudio en setiembre que confirmaría si se puede retomar el eje de la ruta 5.

Expandir el tren hacia Argentina y Paraguay

“Si se pudiera conectar con otros países, como Argentina y Paraguay, mejor. Los avances en el diálogo son buenos, hay que soñar, pensar y expandir. Esa es una de las prioridades”, dijo Orsi, al finalizar el viaje en tren donde estuvo acompañado por el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez y el presidente de Saceem y presidente de Grupo Vía Central, Alejandro Ruibal, entre otros.

Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

El presidente recordó que el Ferrocarril Central “tiene articulación con el puerto y la posibilidad de que otros operadores, no solo UPM, utilicen la vía férrea”, mientras resaltó la intención de seguir sumando carga.

Esta no es la primera vez que Orsi desliza la posibilidad de expandir el ferrocarril fuera de fronteras. Hace poco más de un año, el mandatario le manifestó a su par paraguayo, Santiago Peña, que estaba interesado en utilizar el tren para la carga de ese país.

“Es toda una negociación de tres puntas”, manifestó en aquella oportunidad, sumando a Argentina en la ecuación del ferrocarril, que hoy une el puerto de Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros.

El Ferrocarril Central articula su funcionamiento con el puerto, con la producción del interior y con la incorporación de operadores al uso de la vía férrea, señaló Orsi.

Orsi adelantó, respecto al arribo de nuevos operadores, que algunos compraron las máquinas y solo les falta ajustar detalles para comenzar a operar. “En pocos meses quedará resuelto el puente sobre el río Negro”, agregó.

Adelantó que en setiembre, el gobierno recibirá los resultados de un estudio sobre paradas, cantidad de gente y cómo debería ser el servicio. “Uno sueña con llegar lo más lejos posible”, dijo.

Un salto de calidad

El director nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Waverley Tejera, consideró que con el Ferrocarril Central “Uruguay rompió con décadas de rezago y volvió a subirse al tren de la modernidad”.

No es solo una obra de ingeniería, sino que es un antes y un después para la conectividad y el desarrollo económico del país, señaló Tejera.

A dos años del comienzo de las operaciones, la estabilización del sistema está en su recta final, aseguró el jerarca, quien consideró que, si bien quedan temas por resolver, los resultados “hablan por sí solos”.

“El Ferrocarril Central es el verdadero diferencial de la logística uruguaya. Logramos conectar el interior productivo directo con el puerto de Montevideo de manera rápida eficiente y competitiva”, señaló.

“Apuntamos a un sistema multimodal, sostenible y de vanguardia que potencie al máximo a los sectores productivos”, destacó.

El ferrocarril en números

Desde el 8 de agosto de 2024, Uruguay concretó unas 5 mil circulaciones ferroviarias y el transporte de 8 millones de toneladas de mercadería: 7 millones de celulosa y 1 millón de insumos destinados a la producción.

La operación ferroviaria pasó de cuatro trenes mensuales en sus inicios, a cerca de 300 circulaciones al mes en la actualidad. Cada formación cargada asegura capacidad para transportar 2 mil toneladas.

Desde febrero de 2025, el 100% de la celulosa producida en la planta de UPM Paso de los Toros, se traslada por ferrocarril hasta la terminal especializada del puerto de Montevideo.

El ferrocarril conecta Paso de los Toros con el puerto capitalino por un corredor de unos 265 kilómetros que atraviesa los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Florida, Canelones y Montevideo.

El proyecto requirió una inversión de 1.200 millones de dólares y supuso la instalación de 343 kilómetros de nuevas vías férreas, incluidos tramos de doble vía, cruces y desvíos.

La infraestructura fue desarrollada bajo estándares ferroviarios modernos, con capacidad para transportar hasta 4 millones de toneladas por año. Su construcción generó más de 3.500 puestos de trabajo directo y más del 90% de la mano de obra empleada fue uruguaya.

Actualmente cuenta con equipos técnicos, maquinaria ferroviaria especializada y capacidad de respuesta durante las 24 horas los 365 días del año.