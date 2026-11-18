El consumo de quesos de calidad se convertido en una tendencia en las reuniones sociales, ya que estos productos aportan una experiencia gastronómica enriquecedora. La novedosa tabla de quesos que se presenta ofrece una variedad de opciones que se adaptan a diferentes gustos, lo que la convierte en un complemento ideal para picadas. Con un precio de $24.999, es una opción asequible para disfrutar en compañía.

Con un peso variable de aproximadamente 1 kilo, esta tabla rinde para 4 a 5 personas, asegurando que nadie se quede con las ganas de probar cada uno de los quesos. Está disponible en todas las sucursales, lo que facilita su adquisición tanto de manera presencial como a través de COTO Digital. Además, las ofertas cambian mensualmente, lo que permite estar atento a nuevas opciones y variaciones.

Disfrutá de la tabla de quesos en tus reuniones sociales

La selección de quesos de la tabla no solo es atractiva por su calidad, sino también por la posibilidad de compartir un momento agradable con amigos y familiares. Las reuniones informales se benefician de esta propuesta, convirtiendo la picada en un evento más sabroso y memorable. Cada bocado de esta mezcla está diseñado para satisfacer los diferentes paladares de los invitados.

La versatilidad de la tabla permite combinar quesos con distintos acompañamientos, desde frutas hasta frutos secos, potenciando así la experiencia gastronómica. Además, su presentación cuidada hace que sea un verdadero atractivo para cualquier mesa. Un detalle especialmente importante para quienes disfrutan de los pequeños detalles al momento de recibir a sus invitados.

Esta propuesta forma parte de una oferta más amplia compuesta por cinco opciones en total, entre tablas de quesos y picadas con fiambres. Los productos tienen precios accesibles y las promociones se renuevan mensualmente, permitiendo descubrir nuevas alternativas para cada ocasión.

Entre las opciones disponibles se encuentran tres picadas con fiambres de 1 kg, con precios de $26.999, $28.999 y $29.999, además de dos variedades de tablas de quesos. La versión tradicional tiene un valor de $18.999, mientras que la tabla de quesos especiales alcanza los $24.999 y se destaca por su cuidada selección.

Con el auge de las picadas y encuentros sociales, la tabla de quesos se adapta perfectamente a cualquier tipo de celebración, desde cumpleaños hasta reuniones familiares. Es un producto que aporta sofisticación y sabor sin complicar la logística del evento. Los consumidores están buscando cada vez más alternativas que sumen calidad a sus reuniones y esta tabla responde a esa necesidad.

FOTO: COTO Picada, modificada con IA por El Cronista. Fuente: COTO Picada IA





Cómo conseguir la tabla de quesos de forma sencilla

Para aquellos interesados en probar esta opción, la tabla puede ser adquirida en cualquier sucursal, así como a través de la plataforma COTO Digital. De esta forma, los usuarios pueden realizar su pedido online desde la comodidad de su hogar, lo que representa una gran ventaja en tiempos donde la conveniencia es clave. No hay necesidad de esperar largas filas ni complicaciones para disfrutar de este producto.

Es importante señalar que la disponibilidad de la tabla puede variar, por lo que se sugiere estar atento a las renovaciones mensuales en las ofertas del local. Decidir incluir esta tabla en la próxima reunión puede ser una elección que garantice momentos de disfrute y buena compañía, convirtiendo cualquier encuentro en una experiencia placentera y bien apetitosa.

Sin duda, la tabla de quesos se posiciona como una opción de calidad, accesible y pensada para compartir. Su variedad de alternativas y la posibilidad de conseguirla tanto en sucursales como por COTO Digital la convierten en un producto que vale la pena explorar en cada ocasión especial.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.