Las subastas online del Banco Ciudad vuelven a ofrecer una amplia variedad de productos que fueron secuestrados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La propuesta incluye artículos de electrónica, joyería, alimentos e insumos para distintos usos.

Los remates se realizarán durante septiembre y octubre, a través de la plataforma digital del Banco Ciudad. Los interesados pueden consultar previamente las condiciones de venta, las fotografías y los precios base de cada lote antes de realizar una oferta.

Qué productos se pueden comprar en las subastas del Banco Ciudad

Entre los lotes aparecen consolas PlayStation 5, parlantes, joyas, bijouterie, aceites para automotores y bebidas. También se ofrecen machimbres de PVC y grandes cantidades de granos de soja, con fechas de remate distribuidas durante las próximas semanas.

El cronograma comienza el 10 de septiembre con 47 lotes de parlantes ubicados en Posadas, Misiones. La oferta incluye 32 equipos JBL, entre ellos 30 Charge 5 y dos Boombox 3, además de parlantes Xiaomi, LUO y otros modelos portátiles.

El 24 de septiembre será el turno de 54 lotes de consolas y artículos informáticos, entre los que se destacan 45 PlayStation 5. También habrá PS4, Xbox, joysticks y consolas portátiles Game Box distribuidas en Misiones, Formosa y Corrientes.

La subasta incluye parlantes de la marca Xiaomi. (Foto: Banco Ciudad)

Joyería, bebidas, aceites y soja: qué otros lotes se rematan

El calendario también incluye dos lotes de piezas de joyería y bijouterie el 15 de septiembre en Río Gallegos. Uno reúne 1275 piezas, entre anillos, aros, pulseras, dijes y rosarios, mientras que el segundo contiene 141 piezas de bijouterie sintética y de fantasía.

En octubre se sumarán mercaderías de rubros muy diferentes. El 1° se rematarán tres lotes de machimbres de PVC en Concordia; el 8 habrá 252 botellas de aperitivo Capri y 13 lotes de aceites Castrol para automotores; y el 15 se ofrecerán 34.300 kilos de poroto de soja destinados a fabricar alimentos balanceados.

Algunos de los elementos de joyería que serán subastados. (Foto: Banco Ciudad)

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

Para participar, es necesario contar con una computadora, celular o tablet con conexión a internet y registrarse como usuario en la plataforma de subastas del Banco Ciudad. Luego hay que ingresar al remate elegido y leer las condiciones de venta correspondientes.

El interesado deberá transferir el monto de caución requerido para cada subasta. Una vez realizada la operación y verificada la habilitación, recibirá un correo electrónico que le permitirá comenzar a ofertar por los lotes disponibles.