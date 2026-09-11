El Gobierno activó bono anual de $420.000 para jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan con estas condiciones

El Gobierno, a través de la Secretaría de Educación y con el respaldo de ANSES, confirmó que los jóvenes de entre 18 y 24 años que no trabajan pueden acceder a un bono anual de $420.000 a través de las Becas Progresar.

El beneficio corresponde a la línea Progresar Trabajo, pensada para quienes buscan capacitarse mientras están fuera del mercado laboral formal.

Quiénes pueden anotarse y qué condiciones exige ANSES

Para acceder a esta ayuda, el requisito central es realizar un curso de formación profesional avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) .

El rango de edad habitual va de los 18 a los 24 años, pero se extiende hasta los 35 para quienes no tienen empleo formal registrado.

Además, hay que ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. También se pide tener el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.

Confirmado | ANSES activó bono anual de $420.000 para jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan con estas condiciones Shutterstock

Un punto que suele generar dudas es el tope de ingresos: la suma de lo que gana el solicitante junto a su grupo familiar conviviente no puede superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Para cobrar, es obligatorio contar con una cuenta bancaria o una billetera virtual a nombre del titular.

Cómo se cobra el bono de $420.000 al año

El monto mensual de la beca es de $35.000, pero no se cobra completo todos los meses. ANSES deposita el 80%, es decir $28.000, de forma mensual.

El 20% restante, unos $7.000 por mes, queda retenido hasta que el estudiante presente la documentación que acredite su regularidad en el curso. Al sumar las doce cuotas del ciclo, el total bruto anual llega a los $420.000.

Los pasos para inscribirse son simples:

Registrarse o ingresar a la app Mi Argentina .

Completar el formulario en la plataforma oficial de Becas Progresar.

Cargar los datos personales, la encuesta socioeconómica y la información académica del curso elegido.

Esperar la publicación del resultado de la postulación.

Quienes ya cobran la beca pueden chequear el estado de su liquidación desde Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En esa sección figura si hay un pago asignado para el mes en curso.

Para los jóvenes que hoy no consiguen insertarse en el mercado laboral, esta línea de Progresar funciona como una puerta de entrada concreta: no solo asegura un ingreso mensual, sino que también suma una certificación de formación que puede mejorar las chances de conseguir un empleo formal más adelante.